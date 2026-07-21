Vecinos intentaron agredir a un hombre acusado de cometer robos en un barrio de Paraná

El sospechoso fue localizado tras una alerta emitida desde el tótem de seguridad del Puente Eva Perón. Vecinos intentaron agredirlo al reconocerlo como presunto autor de otros delitos en la zona.
Un hombre fue detenido durante la madrugada de este martes en barrio Las Flores, de la ciudad de Paraná, luego de ser señalado de intentar ingresar a dos viviendas de la zona. La intervención policial se inició tras una alerta emitida desde el tótem de seguridad ubicado en el Puente Eva Perón.
Con las características aportadas, efectivos policiales realizaron un operativo de búsqueda y lograron localizar al sospechoso a pocos metros del lugar, donde procedieron a su aprehensión.
Mientras se desarrollaba el procedimiento, varios vecinos se acercaron y señalaron al detenido como presunto autor de distintos hechos delictivos registrados en el barrio. Además, algunas personas intentaron agredirlo, por lo que los uniformados debieron retirarlo rápidamente para resguardar tanto su integridad física como la del personal policial.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado acusado del supuesto delito de tentativa de robo.
Otro detenido
Por otra parte, durante la madrugada de este martes, personal policial fue alertado sobre el ingreso de una persona a una obra en construcción ubicada en la intersección de calles Colón y La Rioja, de donde habría sustraído una carretilla.
Tras realizar recorridas por la zona, los efectivos localizaron al delincuente en inmediaciones de Nogoyá y La Rioja, llevando consigo el elemento sustraído.
Por disposición de la Fiscalía, fue detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales.