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Paraná Tras una reparación en la red

Se restablece gradualmente el servicio de agua potable en la zona sur de Paraná

Se restablece gradualmente el servicio de agua potable en la zona sur. Finalizó la reparación de un caño maestro de 400 milímetros y el suministro comenzará a normalizarse durante la tarde y la noche. También se rehabilitó el tránsito en calle Uruguay.

20 de Julio de 2026
Se restablece gradualmente el servicio de agua potable en la zona sur.
Se restablece gradualmente el servicio de agua potable en la zona sur. Foto: (Elonce).

Se restablece gradualmente el servicio de agua potable en la zona sur. Finalizó la reparación de un caño maestro de 400 milímetros y el suministro comenzará a normalizarse durante la tarde y la noche. También se rehabilitó el tránsito en calle Uruguay.

Se restablece gradualmente el servicio de agua potable en la zona sur de Paraná luego de que concluyeran los trabajos de reparación sobre un caño maestro de 400 milímetros ubicado en calle General Espejo, entre Padre Kentenich y Del Barco Centenera.

Desde el municipio informaron que la normalización del suministro será progresiva durante la tarde y la noche, ya que la avería afectó una amplia zona del sur de la ciudad.

Debido a que el conducto se encuentra junto a la salida de impulsión del centro de distribución Ejército, no fue posible sectorizar la red para reducir el área afectada.

La intervención finalizó pasadas las 15, lo que permitió iniciar el restablecimiento paulatino del abastecimiento de agua potable en los barrios alcanzados por el corte.

 

También se rehabilitó el tránsito

 

Además, las autoridades informaron que concluyó la reparación de la red de agua potable sobre calle Uruguay, en el tramo comprendido entre Corrientes y San Martín.

 

Tras finalizar las tareas, quedó rehabilitado el tránsito vehicular, que había permanecido interrumpido desde la intersección de Buenos Aires y Cervantes debido a las obras.

Temas:

Paraná agua potable municipio caño maestro reparación
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