Reforma previsional: Bahillo cuestionó el proyecto y pidió cambios antes de su tratamiento

REDACCIÓN ELONCE
La reforma previsional volvió a quedar en el centro del debate político. Juan José Bahillo advirtió sobre posibles aspectos inconstitucionales del proyecto, cuestionó el impacto sobre jubilaciones medias y bajas y sostuvo que el peronismo debe reconstruirse a partir de un proyecto.
La reforma previsional ingresará esta semana a la Cámara de Diputados de Entre Ríos luego de obtener media sanción en el Senado, en un contexto de fuertes cuestionamientos por parte de la oposición. El diputado provincial Juan José Bahillo reclamó más tiempo para analizar el proyecto, advirtió sobre posibles inconvenientes de constitucionalidad y aseguró que la iniciativa "perjudica notablemente" a jubilados de distintos sectores.
El legislador señaló que la convocatoria para tratar el expediente fue anticipada respecto del cronograma previsto y consideró necesario que el debate no se realice de manera acelerada. "Ojalá tengamos, yo no digo el mes o cinco semanas que tuvieron senadores, pero por lo menos un par de semanas como para analizar el proyecto mínimamente, que no sea una cuestión tan ligera, tan exprés", expresó.
Bahillo sostuvo además que el texto sufrió modificaciones de último momento y reconoció que todavía analiza algunos cambios incorporados antes de la votación en el Senado. "Tuve que estar leyendo y comparando algunas cuestiones que se habían modificado y algunas todavía me generan dudas", afirmó.
Cuestionamientos sobre la emergencia y las facultades del Ejecutivo
Uno de los principales reparos planteados por el diputado estuvo vinculado a la declaración de emergencia previsional y las atribuciones que el proyecto otorgaría al Poder Ejecutivo para modificar aportes personales y patronales.
En ese sentido, recordó las advertencias formuladas durante el tratamiento en el Senado por distintos especialistas y funcionarios. "Pasaron muchos especialistas en determinados temas y sectores involucrados que dieron opiniones importantes, hicieron aportes importantes e hicieron advertencias también con muy buena intención y adelantando alguna inconveniencia en términos de inconstitucionalidad", manifestó.
Asimismo, consideró que la redacción actual no incorpora las limitaciones que, según el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, podrían evitar eventuales cuestionamientos constitucionales. "La facultad de modificar, elevar, bajar, incrementar alícuotas o modificar tributos es de la Legislatura entrerriana", remarcó. También expresó su deseo de que "el Ejecutivo muestre voluntad de aceptar cambios".
El impacto sobre las jubilaciones
Aunque reconoció que el sistema previsional necesita modificaciones, Bahillo afirmó que el dictamen impulsado por el oficialismo concentra el esfuerzo económico sobre los jubilados.
"En la que aprobó el oficialismo, lo que tiene media sanción, el esfuerzo cae en una gran mayoría sobre jubilaciones que son de sectores medios y sectores bajos", sostuvo. Además, indicó que el análisis no debe limitarse a un solo artículo sino al conjunto de medidas previstas.
Entre los puntos que mencionó figuran el cambio del período utilizado para calcular el haber inicial, los aportes extraordinarios para quienes se jubilen por regímenes especiales, el mecanismo de actualización de haberes y los aportes que deberán realizar los municipios.
"Cuando vos vas tomando distintas medidas desde el haber inicial, la actualización, los aportes extraordinarios, cuando vos hacés toda esa sumatoria, ahí es donde te empezás a alejar del 82%", afirmó. También señaló que el impacto recaería sobre jubilaciones cercanas a 1.4 o 1.5 millones de pesos, montos que comparó con el valor de la canasta básica familiar.
La reconstrucción del peronismo
Durante la entrevista, Bahillo también se refirió al presente del Partido Justicialista y a las reuniones que viene manteniendo con dirigentes y militantes en distintos departamentos de la provincia.
Explicó que los encuentros tienen un doble objetivo: analizar la reforma previsional y comenzar a delinear una estrategia de reconstrucción política. "Este es un año para hablar entre nosotros, entre los compañeros y organizarnos. Y sobre fin de año y el año que viene son tiempos para hablarle a la sociedad y tratar de recuperar ese vínculo con los entrerrianos que durante 20 años lo mantuvimos", expresó.
En ese marco, descartó que su tarea actual esté enfocada en una candidatura y sostuvo que el peronismo debe priorizar un proyecto antes que los nombres propios. "Estoy trabajando para la reconstrucción del peronismo a nivel provincial. No estoy trabajando para la candidatura de nadie ni de la mía", aseguró.
Finalmente, consideró que el espacio político necesita recuperar el contacto con los distintos sectores sociales y económicos de Entre Ríos para elaborar una propuesta que responda a las demandas de la ciudadanía. "Nosotros tenemos que tratar de elaborar una propuesta que a la gente le devuelva la esperanza, le devuelva la tranquilidad de poder llegar a fin de mes, la esperanza de tener un proyecto de vida", concluyó.