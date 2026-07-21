Encontraron muerta a una mujer y detuvieron a uno de sus hijos como principal sospechoso

La víctima, de 61 años, fue hallada sin vida dentro de su vivienda en Catamarca. Una sobrina aseguró que existían antecedentes de violencia y conflictos de convivencia con el hijo de 22 años.
Una mujer de 61 años fue encontrada asesinada dentro de su vivienda en San Fernando del Valle de Catamarca y, por el crimen, fue detenido uno de sus hijos, de 22 años, quien quedó a disposición de la Justicia como principal sospechoso.
La víctima fue identificada como Norma Varela Tula. Su cuerpo fue hallado el domingo por una sobrina, que al ingresar a la vivienda ubicada sobre calle Carlos de la Vega encontró una escena estremecedora y dio aviso inmediato a las autoridades.
"Estaba tirada en el piso, con la cara destrozada. Tenía una manguera negra de agua incrustada en la sien del lado izquierdo", relató la mujer sobre el estado en el que encontró a su tía.
Conflictos de larga data
La sobrina también declaró ante los investigadores que entre la víctima y el joven detenido existían problemas de convivencia desde hacía varios años.
"La agresión con mi tía de parte de este hijo ya venía desde hace años. Era difícil la convivencia entre ellos dos. Ella todo el tiempo lo corría de la casa porque era muy agresivo, muy violento", sostuvo.
De acuerdo con medios locales, el acusado es uno de los hijos de Norma Varela Tula y fue arrestado poco después del hallazgo del cuerpo. La investigación quedó en manos de la fiscalía interviniente, que busca determinar las circunstancias del crimen.
La familiar también señaló que los conflictos podrían haber estado relacionados con cuestiones económicas. "Quería vivir de arriba y sacarle la plata de la jubilación a mi tía", afirmó.
Los resultados de la autopsia
La mujer expresó además el profundo vínculo que mantenía con la víctima y el dolor que provocó el hecho en la familia.
"Era todo para mí. Era mi tía y ella me crió, estuvo toda mi vida conmigo", manifestó. También pidió que el caso sea esclarecido: "Destruyó una familia, una familia muy pequeña, pero de corazón inmenso".
En redes sociales, otra familiar, Florencia Tula, despidió a la víctima con un emotivo mensaje. "Con profundo dolor despedimos a nuestra querida tía Norma Tula, quien nos dejó de la manera más cruel e injusta. Acompañamos de todo corazón a toda la familia Tula Varela del departamento Ambato, elevando una oración para que encuentren consuelo y fortaleza en este inmenso dolor", escribió.
La autopsia determinó que Norma Varela Tula murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por múltiples lesiones, resultado que forma parte de la evidencia que analiza la Justicia para avanzar con la investigación del homicidio.