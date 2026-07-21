“El dolor es difícil de explicar”: Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección

El futuro de Dibu Martínez en la Selección Argentina quedó bajo un interrogante después de la final de la Copa del Mundo 2026. Durante la madrugada de este martes, el arquero publicó un mensaje en el que reconoció que deberá analizar si continúa formando parte del equipo nacional.

La declaración se conoció horas después del regreso del plantel al país y del multitudinario recibimiento realizado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El futbolista del Aston Villa arribó el lunes junto con sus compañeros y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

“La verdad, el dolor es difícil de explicar. Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, expresó el guardameta en sus redes sociales, según publicó Infobae.

El mensaje de Dibu Martínez tras la final

El arquero también se refirió al esfuerzo realizado durante la competencia y lamentó no haber podido alcanzar el objetivo. “Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, manifestó en la publicación.

Además, Dibu Martínez reconoció la ilusión que había sostenido durante el torneo. “Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé con traerla a Argentina y hacer historia una vez más”, agregó al describir sus sensaciones luego del desenlace.

El posteo estuvo acompañado por cinco fotografías tomadas durante la Copa del Mundo y después del partido decisivo. Entre ellas aparecieron imágenes de la ceremonia de premiación, su espacio en el vestuario, los restantes arqueros del plantel y el reconocimiento de los jugadores a los hinchas.

Una actuación determinante ante España

Argentina perdió por 1 a 0 frente al seleccionado español mediante un gol de Ferran Torres durante el tiempo suplementario. Antes de esa definición, el equipo de Scaloni tuvo oportunidades para igualar, pero no logró llevar el encuentro hasta los penales.

La actuación de Dibu Martínez volvió a ser importante para sostener al conjunto nacional durante la final. El arquero realizó varias intervenciones que evitaron una diferencia mayor y terminó visiblemente afectado por el resultado.

Sus palabras no constituyen todavía una confirmación sobre una posible salida, pero instalaron incertidumbre de cara al próximo ciclo. La Selección deberá comenzar en los próximos meses las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030, competencia que se disputará en España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay y Paraguay.