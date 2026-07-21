Vacaciones de invierno: "Los números fueron discretos", anticipó Satto

El responsable del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, brindó a Elonce un balance preliminar del impacto económico que dejaron las vacaciones de invierno y señaló que las expectativas están puestas en la llegada de turistas provenientes de la provincia de Buenos Aires.

"Los números fueron discretos", anticipó y reconoció que las cifras que se avizoran están por debajo de las expectativas previstas. De igual manera, el funcionario explicó que todavía no existe un informe definitivo debido a que las vacaciones escolares se desarrollaron en diferentes fechas según cada provincia y que el principal mercado emisor de turistas, Buenos Aires, recién comenzó su receso.

Jorge Satto, Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (foto Elonce)

"No hemos podido arrojar todavía números oficiales porque esperamos contar con la información de todos los destinos para elaborar un informe respaldado por datos concretos", indicó.

No obstante, reconoció que el movimiento registrado durante las primeras semanas fue moderado, aunque aseguró que ya comenzaron a observarse mayores consultas, reservas y ocupación en complejos termales y otros establecimientos turísticos tras el inicio de las vacaciones bonaerenses.

El contexto económico también impacta en el turismo

Satto sostuvo que la actividad turística enfrenta un escenario complejo debido a distintos factores. Mencionó que la división del calendario escolar, las condiciones climáticas, el reciente Mundial de fútbol y la situación económica influyen en la decisión de viajar durante el receso invernal.

En ese contexto, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre municipios, prestadores privados y la Provincia para sostener una oferta variada de actividades culturales, recreativas, gastronómicas y termales en las distintas microrregiones entrerrianas.

De hecho, las declaraciones de Satto fueron en el marco de la presentación de una nueva edición de la Fiesta del Pirok, que se desarrollará este sábado 25 en el Castillón Alemán, en Crespo. "Crespo, que es una ciudad muy particular para mostrar en la provincia de Entrar Ríos porque es una ciudad ordenada, limpia, próspera, con laburo y también incursiona en estas actividades turísticas y gastronómicas que ofrece. Nuestro concepto de trabajar en micro-regiones hace que estas ciudades puedan hacer una oferta a la gente que, por ejemplo, se aloja en la ciudad de Paraná, que está muy cerca, y lo mismo pasa en todo el territorio de la provincia", sostuvo.

El presidente del Ente Mixto de Turismo adelantó que el informe oficial sobre el movimiento turístico de las vacaciones de invierno será difundido una vez finalizado el receso en Buenos Aires y recopilados los datos de todos los destinos de la provincia.