Vacaciones de invierno: cómo se vive el recambio de turistas en la Terminal de Paraná

El movimiento en la Terminal de Paraná reflejó este lunes el recambio turístico provocado por el cierre de las vacaciones de invierno en Entre Ríos y el comienzo del receso en Buenos Aires. Mientras algunas familias emprendieron el regreso a sus hogares, otras arribaron a la capital provincial para visitar a sus seres queridos o recorrer diferentes destinos entrerrianos.

Buenos Aires representa uno de los principales centros emisores de visitantes hacia Entre Ríos, por lo que el inicio de sus vacaciones mantuvo las expectativas del sector turístico provincial, pese a la finalización del receso escolar en territorio entrerriano.

En una recorrida realizada por Elonce, se observó durante las primeras horas de la mañana un movimiento moderado de pasajeros. En tanto, la demanda de boletos hacia localidades del interior provincial todavía era baja, situación vinculada también con la continuidad del receso para numerosos estudiantes universitarios.

Una familia de Formosa disfrutó su estadía en Entre Ríos

Entre los viajeros que aguardaban la salida de su colectivo se encontraba una familia procedente de Formosa, que permaneció una semana en la provincia para visitar a un pariente. “Vinimos a ver a mi hermano durante una semana. Trajimos mucha ropa porque pensábamos que iba a hacer frío, pero no usamos nada”, comentaron entre risas.

Durante la estadía visitaron Villa General San Martín, localidad que ya conocían y a la que decidieron regresar por sus características. “Lo que más nos gusta es la tranquilidad de la villa”, destacaron. También afirmaron que habían disfrutado del viaje, aunque debieron afrontar una demora de dos horas en la partida del colectivo.

Regresos a Santa Fe y visitas familiares en Paraná

Otro de los pasajeros consultados regresaba a Gálvez, provincia de Santa Fe, luego de visitar a familiares en Paraná. “Estuvimos acá en lo de unos familiares y ahora volvemos. La pasamos muy bien, fue muy lindo”, expresó.

El viajero también se refirió a la final del Mundial y reconoció que el resultado le dejó cierta decepción, aunque valoró el recorrido realizado por la Selección argentina. “Fue muy intenso. Dieron lo que pudieron nuestros muchachos y estoy conforme con la instancia a la que llegamos, porque no cualquiera llega hasta ahí”, señaló.

Por otra parte, Raquel y Silvia llegaron desde Mar del Plata para permanecer alrededor de 15 días en Alcaráz y visitar a su madre. “Me encanta volver. Esta es mi raíz y siempre regreso”, expresó una de las hermanas. Además, anticiparon que durante la estadía compartirían momentos familiares y las tradicionales tortas fritas.

Entrerrianos regresaron tras vivir los festejos en el Obelisco

En la Terminal también se encontraba una pareja oriunda de Bovril que regresaba desde la ciudad de Buenos Aires luego de pasar una semana de vacaciones.

Los viajeros contaron que se acercaron al Obelisco para acompañar a la Selección argentina tras el subcampeonato mundial, a pesar de la lluvia que se registró durante la jornada. “Fuimos a apoyar a la Selección. Había una cantidad impresionante de gente y la pasamos muy lindo”, manifestaron.

Una de las pasajeras relató que vivió de una manera especial el triunfo argentino ante Inglaterra debido a que su hermano, Alberto Noriega, es veterano de la Guerra de Malvinas. “Con el triunfo frente a Inglaterra ya me siento ganadora. La cuarta estrella son las Islas Malvinas”, expresó emocionada.

Expectativa por los turistas provenientes de Buenos Aires

El inicio del receso invernal en Buenos Aires permitió sostener las expectativas turísticas en Entre Ríos, pese a que los estudiantes entrerrianos retomaron las clases este lunes.

La provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituyen mercados fundamentales para los destinos entrerrianos, especialmente por la cercanía, la conectividad terrestre y la oferta de termas, naturaleza y propuestas recreativas.

Vacaciones de invierno: cómo se vive el recambio de turistas en la Terminal de Paraná

En la Terminal de Paraná, el panorama combinó pasajeros que finalizaron sus vacaciones, visitantes que llegaron para reencontrarse con familiares y viajeros que todavía contaban con algunos días de descanso.

El movimiento era moderado durante la mañana, aunque se esperaba que aumentara progresivamente con el avance del receso en otras provincias y la llegada de turistas procedentes principalmente de Buenos Aires.