Los intendentes de la Mancomunidad avanzarán en un consorcio de gestión regional de los residuos

Consorcio regional de residuos. La Mancomunidad de Municipios de la Microrregión "Tierra de Palmares" llevó a cabo un nuevo encuentro de trabajo en la localidad de Ubajay.

El objetivo principal de la jornada fue articular acciones frente al contexto económico actual y delinear estrategias ambientales y turísticas conjuntas para la región.

Del encuentro participaron la intendenta anfitriona, Verónica Luxen (Ubajay), junto a sus pares José Luis Walser (Colón), Susana Lambert (Villa Elisa), Gustavo Bastián (San José), Julio Pintos (Liebig) y Javier Mendelovich (General Campos).

Entre los ejes centrales de la reunión, se abordó la gestión regional de residuos. Los mandatarios decidieron avanzar en la firma de un consorcio entre la mayoría de los municipios de la microrregión.

Este acuerdo busca brindar una solución integral y regional a la gestión de los residuos, para lo cual ya se analizan posibles predios aptos para su funcionamiento.

Preocupación por la caída de la coparticipación

Los presidentes municipales evaluaron el complejo panorama financiero local. Coincidieron en la preocupación por la caída de la coparticipación, traccionada por la baja en el consumo y la disminución de la recaudación propia.

En este escenario, remarcaron que los municipios funcionan como la ventanilla más cercana para los vecinos, absorbiendo una demanda social creciente y dando respuestas inmediatas a las necesidades de la población.

Asimismo, se analizó el inicio de las vacaciones de julio en la provincia de Buenos Aires, el principal centro emisor de turistas para Entre Ríos, con el fin de potenciar el posicionamiento integral de la microrregión durante la temporada invernal.

Ambiente y preparación ante El Niño

Por otro lado, a partir de la reciente compactación de vehículos realizada en Colón, dialogaron sobre los alcances de este procedimiento y evaluaron la factibilidad de replicar el esquema de compactación de vehículos en las demás localidades de la microrregión.

Por último, ante los pronósticos vinculados al fenómeno de El Niño, se discutieron medidas de preparación para mitigar posibles impactos climáticos en la zona.

Respecto a la eventual liberación de fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para emergencias climáticas por parte del Gobierno central, los jefes comunales coincidieron en que dichos recursos económicos deberían coparticiparse de manera directa a las ciudades que resulten afectadas por inundaciones.