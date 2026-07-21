El tiempo comenzará a mejorar desde mitad de semana con un paulatino ascenso térmico

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas con inestabilidad y probabilidad de lluvias entre martes y miércoles en Paraná. Luego, las condiciones tenderán a mejorar.
La semana comenzó con ambiente húmedo, nubosidad, nieblas y lluvias en distintas regiones del país. En los próximos días, el viento norte impulsará un importante aumento de la temperatura y favorecerá condiciones más estables.
La persistencia del aire húmedo también favorecerá temperaturas relativamente bajas y una escasa amplitud térmica, especialmente sobre la región central.
Sin embargo, hacia mediados de la semana comenzará una transición importante. La rotación del viento al sector norte impulsará el ingreso de una masa de aire mucho más cálida, provocando un marcado ascenso de la temperatura y una disminución gradual de la inestabilidad. El próximo fin de semana encontrará a gran parte del país con un ambiente mucho más templado e incluso cálido para la época, acompañado por condiciones más estables.
La humedad será protagonista durante la primera parte de la semana
La semana comenzará con un escenario muy diferente al que se observará hacia el próximo fin de semana. Durante los primeros días predominará una importante circulación de humedad que mantendrá elevados los niveles de nubosidad, favorecerá la formación de nieblas y neblinas y generará precipitaciones sobre distintos sectores del centro y norte del país.
Las lluvias serán, en general, de intensidad débil a moderada sobre buena parte de la región pampeana, Cuyo y el centro del territorio nacional, con acumulados mayormente comprendidos entre 5 mm y 15 mm, aunque de manera muy irregular. Mientras tanto, los mayores registros se concentrarán sobre el noreste argentino, especialmente en Misiones y sectores de Formosa, donde los acumulados podrán superar los 70 mm a 100 mm, extendiéndose también hacia Paraguay, el sur de Brasil y Uruguay.
Este predominio de la humedad limitará el ascenso térmico durante gran parte de la primera mitad de la semana. La abundante cobertura nubosa y la persistencia del aire húmedo mantendrán temperaturas relativamente bajas para la época, con escasa amplitud térmica entre las mínimas y las máximas.
El viento norte provocará un fuerte cambio en la segunda mitad de la semana
A partir de mediados de semana comenzará a consolidarse un cambio en la circulación atmosférica. El viento rotará al sector norte sobre gran parte del país, favoreciendo el ingreso de aire mucho más cálido y provocando un marcado incremento de las temperaturas.
Las anomalías térmicas previstas por el modelo ECMWF para el próximo domingo muestran valores positivos prácticamente generalizados sobre Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, con desvíos de entre 4 °C y 8 °C por encima de los valores normales, especialmente sobre el centro, norte y Litoral argentino.
Este cambio de circulación también contribuirá a una disminución de la inestabilidad en buena parte del territorio nacional. Si bien todavía podrán registrarse precipitaciones aisladas, el escenario tenderá a ser mucho más estable que el observado durante el comienzo de la semana, con mayor presencia de sol y temperaturas que volverán a ubicarse claramente por encima de los valores habituales para esta época del año.
Cómo seguirá el tiempo en Paraná
La semana comenzó con tiempo inestable en Paraná y, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones continuarán con probabilidad de precipitaciones durante las primeras jornadas, mientras que desde el jueves se espera una mejora paulatina y un leve ascenso de las temperaturas.
Para este martes, el organismo nacional prevé una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 16. Durante gran parte del día se mantendrá la probabilidad de lluvias, con porcentajes que oscilarán entre el 10 y el 40%, mientras que el viento soplará del sector sur y sudeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Las condiciones inestables se extenderán al miércoles, cuando el termómetro marcará una mínima de 8 grados y una máxima de apenas 15. La posibilidad de lluvias persistirá durante la mañana y la tarde, aunque hacia la noche el cielo comenzará a presentar mejoras y ya no se esperan precipitaciones.
Mejorará el tiempo desde el jueves
El jueves se consolidará el cambio de tiempo. El SMN pronosticó una jornada con cielo parcialmente nublado, sin lluvias, una mínima de 11 grados y una máxima de 16. Los vientos serán leves, predominando del sector sur.
El ascenso térmico comenzará a sentirse el viernes, cuando la temperatura alcanzará los 20 grados de máxima, con una mínima de 10. El cielo permanecerá mayormente nublado, aunque la probabilidad de precipitaciones será muy baja, de entre 0 y 10%.
Para el sábado continuará la tendencia de buen tiempo, con una mínima de 9 grados y una máxima de 19, mientras que el domingo se espera un nuevo incremento de la temperatura, con valores que oscilarán entre los 14 y los 24 grados y cielo parcialmente nublado.
Un cierre de semana con ambiente más templado
El pronóstico extendido indica que el lunes 27 las condiciones seguirán siendo estables en la capital entrerriana. La temperatura se ubicará entre los 11 y los 21 grados, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.
De esta manera, tras el paso de la inestabilidad que afectará el comienzo de la semana, Paraná tendrá varios días de tiempo estable, con mañanas frescas y tardes cada vez más templadas, en un escenario favorable para las actividades al aire libre durante el último tramo de la semana.