Oficializaron la designación de Javier Lanari como nuevo director del Banco Nación

El Ejecutivo confirmó el nombramiento de Javier Lanari como nuevo director del Banco de la Nación Argentina, en reemplazo de Gonzalo Pascual.
El Gobierno nacional oficializó este martes la designación de Javier Lanari como nuevo director del Banco de la Nación Argentina (BNA), tras la renuncia de Gonzalo Pascual.
La medida quedó formalizada este martes mediante el Decreto 618/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se enmarca en la reestructuración del gabinete impulsada por el presidente Javier Milei tras los recientes cambios en la Jefatura de Gabinete y la Vocería Presidencial.
Con esta nueva función, Lanari pasa a integrar el directorio de la principal entidad bancaria pública del país. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes además aceptaron la renuncia de Gonzalo Pascual y le agradecieron formalmente "los servicios prestados" durante su gestión en el Banco Nación.
En tanto, Pascual había sido designado como director del Banco Nación en febrero de 2024 mediante el Decreto 123/2024. Abogado y procurador egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuenta con una destacada trayectoria en el sector privado y público.
Entre otros cargos, fue director de Asuntos Legales para Argentina, Chile y Uruguay en Siemens, se desempeñó en AMICPORT International Limited y ocupó funciones en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, ejercía como vicepresidente ad honorem de la Corporación Puerto Madero S.A.
La llegada de Lanari al Banco Nación forma parte de una serie de cambios que el Gobierno implementó tras la final del Mundial disputada el domingo frente a España. En ese contexto, Diego Santilli fue designado como nuevo jefe de Gabinete, mientras que la Vocería Presidencial quedó a cargo del economista Adrián Ravier, considerado un hombre de confianza del ministro Caputo.
Durante su presentación oficial, Ravier sostuvo que comienza "una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina".