Concordia eximirá del pago de tasas a los establecimientos afectados por la tormenta

La Municipalidad de Concordia estableció un régimen excepcional de beneficios fiscales para los establecimientos que sufrieron daños materiales durante el fuerte temporal del 19 de julio. La medida busca acompañar el proceso de recuperación de la actividad económica local.

La disposición fue instrumentada mediante un decreto del Departamento Ejecutivo Municipal. El régimen contempla la eliminación total de dos obligaciones tributarias durante los períodos correspondientes a julio y agosto de 2026.

Desde el municipio señalaron que la iniciativa forma parte de las respuestas implementadas después de la emergencia. El fenómeno meteorológico provocó destrozos en viviendas, locales, infraestructura eléctrica y diferentes espacios públicos de la ciudad.

Qué tasas estarán alcanzadas

Los inmuebles damnificados podrán acceder a una exención del 100% de la Tasa General Inmobiliaria. El beneficio comprenderá las obligaciones de julio y agosto, siempre que los daños sean acreditados mediante el procedimiento municipal.

La disposición también elimina durante esos dos meses el pago de la Tasa Comercial. En este caso, estará destinada a los establecimientos cuya actividad haya resultado perjudicada por las consecuencias del temporal.

“Cada comercio que logra volver a abrir sus puertas significa trabajo, movimiento económico y oportunidades para Concordia”, expresó el intendente Francisco Azcué. Además, destacó la importancia del sector privado para recuperar la actividad y sostener el empleo, según informó el Diario Río Uruguay.

Cómo acceder a los beneficios fiscales

Los contribuyentes interesados deberán presentar una declaración jurada para solicitar su incorporación al régimen. En el documento tendrán que informar los daños materiales sufridos por el inmueble o la actividad económica.

La solicitud será revisada por las áreas municipales correspondientes y estará sujeta a una verificación técnica. Esa instancia permitirá determinar si cada establecimiento reúne las condiciones exigidas para obtener las exenciones.

Una vez realizado el control, la Dirección General de Rentas analizará cada presentación y resolverá su otorgamiento. Quienes necesiten ampliar la información podrán comunicarse por WhatsApp al número 3454-15-4775.