Cuatro pasajeros continúan internados tras el choque entre micro y camión sobre Ruta 12

Se conoció el parte médico sobre el estado de salud de los pasajeros involucrados en el grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada del lunes sobre el tramo misionero de la Ruta Nacional 12, a la altura de Capioví. Según publicó El Territorio, 54 personas que viajaban en el colectivo de la empresa Crucero del Norte que había salido desde Buenos Aires con destino a Puerto Iguazú, permanecen bajo atención médica y observación en distintos centros asistenciales de la zona.

De ese total, 43 pacientes continúan en observación en el Hospital de Puerto Rico, mientras que siete permanecen en la Clínica Vecchia de esa localidad, en tato que cuatro personas fueron derivadas al Hospital Samic de Eldorado, un centro de mayor complejidad, donde permanecen internadas lúcidos y con traumatismos diversos.

Entre los pacientes trasladados se encuentra una mujer con traumatismo lumbar, que fue evaluada por el servicio de Traumatología y aguarda la realización de una tomografía; un hombre con traumatismo de cráneo, estable hemodinámicamente y pendiente de estudios; el chofer, con lesiones en miembros inferiores, hombro y luxación de codo, quien ingresó a quirófano para una reducción bajo anestesia; y un niño de 11 años con fractura de fémur, también estable y evaluado por especialistas.

La directora del Hospital de Puerto Rico, doctora Paola Florentín, explicó a Radioactiva 100.7, que la mayoría de los heridos presenta lesiones de menor gravedad. Dijo que "por suerte no tenemos fallecidos. Todos estarían fuera de peligro, aunque algunos requieren más horas de observación porque los traumatismos de cráneo pueden complicarse con el transcurso de las horas", señaló.

La médica destacó además el trabajo coordinado entre los distintos equipos de emergencia y confirmó que la mayoría de los pasajeros eran turistas provenientes de la provincia de Buenos Aires que se dirigían hacia Puerto Iguazú.

"Recibimos 43 pacientes acá en el Hospital de Puerto Rico. Hay otros que fueron directamente a la Clínica Vecchia y los más graves derivados a Eldorado por fracturas que requerían cirugía", detalló Fantín, quien también agradeció la colaboración de las ambulancias de la zona, los Bomberos de Puerto Rico y localidades cercanas que participaron del operativo de asistencia.

De acuerdo con la información oficial brindada por la Policía de Misiones, por causas que son materia de investigación, un camión Scania conducido por un hombre de 42 años, que circulaba en sentido Posadas-Puerto Iguazú, fue impactado de atrás por el ómnibus Mercedes Benz de la empresa Crucero del Norte.