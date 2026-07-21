Una joven fue asesinada por su expareja, quien ya tenía una condena por violencia familiar

Una joven de 25 años fue asesinada durante la madrugada del lunes en Santa María de Punilla, Córdoba, y su expareja quedó detenida como presunta responsable. El sospechoso cumplía una condena de ejecución condicional por un antecedente de violencia familiar.

La víctima fue identificada como Rocío Belén Gómez, quien era madre de tres niñas menores de edad. El acusado es Maximiliano Braudaco, de 40 años, quien había recibido una sentencia durante 2025 y permanecía bajo esa modalidad de cumplimiento en el domicilio donde ocurrió el hecho.

El episodio se registró en una vivienda ubicada en la esquina de Echeverría e Independencia, en el barrio Santa María Oeste. De acuerdo con la reconstrucción inicial, ambos se habían reunido para observar la final del Mundial disputada el domingo.

La discusión y el ataque

Durante el encuentro se habría producido una discusión que derivó en una agresión con un cuchillo. La madre de Gómez intentó intervenir para detener al hombre y posteriormente encontró a su hija sin vida en la vía pública, según declaró ante las autoridades.

Tras el ataque, el sospechoso escapó del lugar antes de la llegada de los efectivos policiales. La fuerza de seguridad desplegó un operativo cerrojo en los alrededores y logró localizarlo a pocas cuadras de la vivienda.

Rocío Belén Gómez.

Braudaco fue arrestado y quedó a disposición de la Justicia provincial. La investigación busca establecer la secuencia completa del ataque y determinar las circunstancias en las que la joven fue asesinada por quien había sido su expareja.

La causa fue investigada como femicidio

La Fiscalía de Instrucción número 2 de Cosquín intervino en el expediente y dispuso las primeras medidas. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, el caso fue caratulado inicialmente como homicidio calificado por mediar violencia de género.

La figura penal contempla como única pena posible la prisión perpetua, de acuerdo con el artículo 80 del Código Penal. La imputación deberá avanzar ahora dentro del proceso judicial, donde serán incorporados los testimonios, peritajes y demás elementos reunidos durante la investigación.

La madre de Rocío había denunciado anteriormente a la expareja de su hija por violencia familiar. Ese antecedente derivó en la condena dictada en 2025, que el acusado cumplía de manera condicional al momento del femicidio ocurrido en la localidad situada a 42 kilómetros de Córdoba capital.