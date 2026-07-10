Mujer hallada muerta en Concordia: la querella intentará acreditar la instigación al suicidio

La querella que representa a la madre de Zoé Milagros Schimf sostuvo que el principal objetivo de la investigación por la muerte de la joven será descartar que se haya tratado de un femicidio. Paralelamente, buscará determinar si existió un contexto de violencia psicológica y hostigamiento que derivó en la presunta instigación al suicidio, delito por el que permanece imputado y detenido su expareja, Maximiliano César Acosta.

Durante la última semana, el juez de Garantías Francisco Ledesma dispuso 90 días de prisión preventiva para Acosta, quien está acusado de instigación al suicidio, amenazas y dos hechos de desobediencia judicial. La investigación es encabezada por la fiscal Evelina Espinosa.

La prioridad es descartar un femicidio

Los abogados querellantes Brenda Vittori y Pablo Moyano Ilundain, representantes de la madre de Zoé, explicaron cuál será el eje de su intervención en la causa. "Nosotros tomamos intervención en el marco de la causa, donde se investigan diversos hechos que tienen como víctima a Zoé", señaló Vittori.

La letrada precisó a Concordia Policiales que el principal objetivo será esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven. "Nuestra finalidad y nuestro objetivo en el marco de la causa es investigar. Si bien existen hechos anteriores al fallecimiento de Zoé, nuestra tarea principal en principio es descartar que se trate de un femicidio", afirmó.

Esperan el resultado de la autopsia

Vittori indicó que la Fiscalía investiga una posible instigación al suicidio, aunque la familia considera indispensable descartar previamente cualquier otra hipótesis.

"La Fiscalía está investigando una posible instigación al suicidio y, más allá de que estamos esperando oficialmente el informe de la autopsia, que todavía no fue incorporado a la causa, nosotros queremos descartar esa hipótesis, porque la familia necesita quedarse tranquila de que, en todo caso, se trató de una autodeterminación y bajo qué contexto se dio y que no se haya tratado de un femicidio", expresó.

Añadió que, una vez aclarada esa cuestión, buscarán reconstruir el contexto previo al fallecimiento. "En segundo lugar, investigar en qué contexto se dio toda esta situación que llevó a Zoé, eventualmente, a haber tomado esa decisión", sostuvo.

Analizarán el contexto de violencia

Respecto de la imputación por instigación al suicidio, la querella considera que la investigación deberá centrarse en el presunto escenario de violencia que atravesaba la joven. "En este caso la causa tiene una mirada distinta, porque claramente existen antecedentes de un contexto de violencia y de vulnerabilidad respecto de la víctima", manifestó Vittori.

Según explicó, la hipótesis apunta a determinar si existió un hostigamiento sostenido. "Tenemos que investigar si existió un escenario de violencia psicológica y de hostigamiento permanente que haya influenciado esa autodeterminación", indicó.

Finalmente, recordó que la causa también comprende otros episodios denunciados con anterioridad. "Hay hechos anteriores que forman parte de la investigación, como lesiones, un hurto, una privación ilegítima de la libertad y reiteradas desobediencias judiciales. Tenemos que enfocarnos en determinar si ese contexto de violencia ejerció influencia sobre la decisión que, eventualmente, habría tomado la víctima", concluyó.