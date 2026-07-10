“Fatiga”: a qué se debió la doble rotura en el caño maestro que dejó a una zona de Paraná sin agua

La Municipalidad de Paraná confirmó que finalizó la reparación del acueducto de 900 milímetros que registró una importante avería en la zona de calle López Jordán y Acceso Norte, una intervención que se extendió durante dos jornadas y concluyó en la madrugada de este viernes. Ahora, el servicio de agua potable comenzó a restablecerse de manera progresiva en los sectores afectados.

Al respecto, la secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Mayra Collante, explicó a Elonce que la reparación quedó concluida y que actualmente continúan las tareas complementarias de acondicionamiento del lugar.

"El problema como tal se ha resuelto. Continuamos con los trabajos de tapado y ordenamiento de la zona porque fue una obra de gran envergadura, pero la reparación y la restitución del servicio ya están en curso", afirmó.

El sistema comenzó a recuperar presión durante la madrugada

La funcionaria detalló que, una vez finalizadas las verificaciones hidráulicas, comenzó el proceso de llenado de las cisternas y la puesta en marcha de los centros distribuidores. "A las 3.15 comenzaron a cargarse las cisternas; a las 5 iniciamos el bombeo en Lola Mora y a las 7 en Parque del Lago", precisó.

No obstante, aclaró que la normalización del servicio demanda varias horas debido al funcionamiento del sistema. "Primero deben cargarse los tanques domiciliarios, luego los centros distribuidores y recién después se recupera la presión normal en toda la red", explicó.

Según indicó, las zonas más alejadas comenzaron a recibir agua durante la mañana y se esperaba que hacia el mediodía la mayoría de los barrios ya contara con el suministro restablecido.

Tras la compleja reparación, el servicio de agua comenzó a normalizarse en Paraná

Una segunda rotura obligó a ampliar la intervención

Collante explicó que la reparación original, iniciada el miércoles, debió modificarse luego de que apareciera una nueva fisura durante las pruebas hidráulicas.

Inicialmente, los equipos reemplazaron un tramo de aproximadamente siete metros de cañería. Sin embargo, cuando el conducto volvió a cargarse de agua, se detectó una nueva pérdida en un sector contiguo. "Tomamos la decisión de retirar esa reparación y reemplazar un tramo mucho más largo de conducto nuevo", señaló.

La ingeniera indicó que el inconveniente no estuvo relacionado con la reparación realizada sino con el estado del resto de la infraestructura. "Cuando hicimos la prueba hidráulica apareció una fisura sin siquiera haber sometido el conducto a presión. Eso es extremadamente extraño y nos llevó a descubrir que el caño presentaba fatiga del material", sostuvo.

Detectaron "fatiga" en el material del acueducto

En la oportunidad, la funcionaria explicó que el conducto presentaba signos de "fatiga", producto de su antigüedad y de las tensiones propias del terreno donde está instalado.

“Probablemente, esto no fue calculado y tiene que ver con cómo fue situado allí, el régimen de presiones, que tal vez la calidad del material no era la óptima o que, por ejemplo, una de las cuestiones que llegamos a pensar es que la calidad de la membrana externa de este caño es que haya estado, por ejemplo, depositado al sol y haya comenzado un proceso de deterioro y pérdida de la adherencia”, explicó Collante. Y agregó: “Y este caño tiene una característica, que es la rotura frágil, que hace 20 años era novedoso, pero en suelos arcillosos muy conocidos en el mundo, como son los entrerrianos, puede tener esta contraprestación de no tener la resistencia necesaria para los movimientos de flexión y corte que tenemos”.

Precisó que el acueducto, construido hace más de 20 años, está fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio, un material que puede presentar roturas frágiles cuando se encuentra sometido durante años a movimientos del suelo.

Además, señaló que la ubicación en una zona de pendiente también genera esfuerzos adicionales sobre la estructura. “En esa misma zona teníamos una válvula de aire, una válvula de ventilación, que es propia del sitio donde estamos, previendo que esto puede suceder”, indicó. De hecho, opinó que existía “cierta inclinación que, en los años, también iba a favorecer a que el caño tenga tensión a lo largo de su vida útil”.

Descartan nuevos inconvenientes en el tramo reparado

Consultada sobre la posibilidad de nuevas roturas, Collante explicó a Elonce que el reemplazo realizado contempló el sector considerado más comprometido. “Cuando hicimos el recambio, fue un trabajo extremadamente prolijo de alinear las juntas y colocamos unos caños que de base tienen una calidad que ya es mejor que los originales y lo hicimos en un largo de tramo que entendemos que podría ser el total tramo más afectado por este diagrama de tensiones propios de la zona en la que se encuentra la infraestructura”, especificó.

La funcionaria sostuvo que la intervención fue diseñada precisamente para evitar que el problema vuelva a repetirse en ese sector del acueducto. "Decidimos no hacer una reparación corta. Reemplazamos un tramo completo con caños de mejor calidad para que puedan soportar las tensiones propias de ese lugar", afirmó.

Finalmente, reiteró que la recuperación total de la presión dependerá del llenado progresivo del sistema, aunque aseguró que el abastecimiento ya comenzó a normalizarse y que durante el transcurso del día todos los sectores afectados deberían recuperar el servicio.