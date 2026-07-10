Qué reveló una lectura de tarot sobre la Selección Argentina antes del duelo con Suiza: ¿llega la cuarta?

En diálogo con Elonce, una terapista holística analizó mediante una lectura de tarot las energías de Messi, la Selección argentina y sus posibilidades de avanzar en el Mundial.
En la antesala del partido que la Selección Argentina disputará este sábado a las 22 frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Victoria Piccoli, terapista holística, compartió con Elonce una lectura de tarot sobre las energías que rodean al plantel, el presente de Lionel Messi y las posibilidades del equipo en la competencia.
Antes de comenzar con la interpretación, Piccoli explicó el alcance de esta práctica y remarcó que no se trata de una predicción inmodificable. "El tarot no está escrito en piedra, no te dice lo que va a pasar sí o sí, sino que es una herramienta que nos permite predecir o ver tendencias. Siempre recordándonos que la persona es responsable y puede cambiar esa tendencia", sostuvo.
En ese sentido, aclaró que, al analizar un partido de fútbol, intervienen numerosos factores. "Podemos llegar a analizar o ver una tendencia, pero después el partido también tiene que ver con personas que atraviesan cuestiones personales, nervios, aspectos internos y externos. Hasta una cuestión climática puede afectar", explicó.
La energía de Lionel Messi
La primera consulta estuvo centrada en el capitán argentino, quien en los últimos días atravesó situaciones familiares que generaron preocupación.
Tras realizar la lectura, Piccoli aseguró que observó un momento de fuerte carga emocional. "La energía de él se ve como de una persona que se siente muy sola. Son cartas de preocupaciones, donde la cabeza realmente no tiene claridad y hay angustias", expresó.
Según explicó, el capitán estaría atravesando además una etapa de reflexión personal. "Creo que también se está replanteando mucho qué va a hacer a partir de ahora. Hay una como crisis de identidad, de decir '¿y después qué voy a hacer?', porque aparece una sensación de fin de ciclo que de alguna manera le está pesando", indicó.
No obstante, destacó la capacidad del rosarino para separar lo personal de lo deportivo. "Se lo ve bien en líneas generales. Yo siento que logra dejar de lado sus problemas, entra a la cancha, hace lo que tiene que hacer y después vuelve a ocuparse de ellos. Es muy profesional en ese sentido", afirmó.
Cómo llega el equipo argentino
La segunda lectura estuvo enfocada en el presente colectivo del plantel, luego de la victoria conseguida en octavos de final.
Al respecto, Piccoli describió un grupo sólido, aunque con cierta tensión interna producto de la exigencia propia de una instancia decisiva.
"La energía se ve complicada, pero muy compacta y estable. Siento que aprendieron de la situación anterior y que llegan con mucha confianza", señaló.
Sin embargo, advirtió que también aparecen cartas vinculadas al miedo y a la autoexigencia. "Cada uno está muy enfocado en exigirse al máximo y muy ensimismado", manifestó.
Aun así, el balance general fue positivo. "Puede que al principio cueste un poquito, aunque no tanto como el partido anterior. Es un encuentro que tiene muchas chances de salir victorioso. Hay cartas que hablan de victoria y de salir adelante", sostuvo.
Para la terapista, la principal advertencia pasa por mantener la concentración. "Va a ser un partido peleado, pero la clave es no confiarse", resumió.
¿Llega la cuarta?
Sobre el tramo final del Mundial, Piccoli consideró que las energías actuales favorecen un avance importante de la Selección, aunque mostró cautela al hablar del título.
"Yo siento que llegamos a instancias finales. Hay mucha energía favorable para pasar de ronda y llegar a las finales", afirmó.
Sin embargo, reconoció que no logra visualizar con claridad la obtención del campeonato. "Me cuesta verlo como ganador de la cuarta Copa. Ojalá me equivoque, realmente deseo equivocarme", expresó.
De todos modos, insistió en que el tarot refleja tendencias y no resultados inalterables. "Todo esto se puede cambiar y se puede revertir", concluyó. Elonce.com