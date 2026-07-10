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Sociedad Operativo en islas del departamento Gualeguay

Rescataron a una yegua preñada que se agotaba mientras intentaba cruzar un arroyo

Personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales asistió al animal durante un operativo náutico en las islas Lechiguanas. Lograron llevarlo hasta la costa y luego localizaron al dueño.

10 de Julio de 2026
La yegua rescatada
La yegua rescatada

Personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales asistió al animal durante un operativo náutico en las islas Lechiguanas. Lograron llevarlo hasta la costa y luego localizaron al dueño.

Efectivos de la Comisaría Tercera de Islas, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, rescataron este jueves a una yegua preñada que presentaba serias dificultades para mantenerse a flote mientras intentaba cruzar un curso de agua en las islas Lechiguanas, en el departamento Gualeguay.

 

El procedimiento se desarrolló durante un operativo náutico, mientras el personal realizaba recorridas preventivas por el arroyo Pavón.

Según se informó, los brigadistas advirtieron que el equino, una hembra preñada, apenas lograba mantenerse a flote y evidenciaba un marcado agotamiento físico, lo que hacía prever un desenlace desfavorable si no recibía asistencia inmediata.

 

Ante esa situación, los efectivos intervinieron para guiar al animal hasta la costa y evitar que quedara empantanado. Tras varios minutos de trabajo lograron ponerlo a salvo sobre tierra firme.

Una vez concretado el rescate, el personal policial tomó contacto con el puestero del establecimiento rural al que pertenecía la yegua para informar lo sucedido y coordinar su restitución.

Temas:

rescate animal Yegua preñada Delitos Rurales Islas Lechiguanas arroyo Gualeguay
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