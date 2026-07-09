Rechazaron el sobreseimiento de Leandro Ginóbili y quedó cerca del juicio oral por la tragedia de Bahía Blanca

La Justicia de Bahía Blanca rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Leandro Ginóbili, presidente del Club Bahiense del Norte y hermano del exbasquetbolista Emanuel "Manu" Ginóbili, por lo que quedó a un paso de afrontar un juicio oral por el derrumbe ocurrido durante un festival de patín en diciembre de 2023, tragedia en la que murieron 13 personas y otras 18 resultaron heridas.

La resolución fue dictada por la jueza Claudia Noemí Olivera, titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Bahía Blanca, quien rechazó los planteos de nulidad formulados por la defensa y consideró que existen pruebas suficientes para que la acusación sea debatida en un juicio oral.

No obstante, la decisión todavía no quedó firme, ya que los abogados de Ginóbili anticiparon que apelarán ante la Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca.

Las acusaciones

Según el requerimiento fiscal, Ginóbili incumplió los deberes inherentes a su función como presidente del club al no suspender el festival de patín realizado el 16 de diciembre de 2023, pese a las alertas meteorológicas que advertían sobre un fuerte temporal.

La acusación sostiene que "sabía o debía saber oportunamente la existencia de las alertas meteorológicas por su difusión pública y su condición de presidente de una institución que iba a desarrollar un evento de concurrencia masiva".

Además, se le atribuye haber permitido la realización del espectáculo en un edificio cuya habilitación municipal todavía se encontraba en trámite.

Por esos hechos está imputado por los delitos de estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas agravadas por la pluralidad de víctimas, en calidad de autor.

Las pruebas reunidas

Durante la investigación se incorporaron distintos elementos que, según la Fiscalía, respaldan la acusación.

Entre ellos figuran las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, que difundió dos avisos de nivel naranja el 16 de diciembre de 2023, a las 7.03 y a las 17.44. A las 13, además, la Municipalidad de Bahía Blanca emitió un comunicado alertando sobre tormentas fuertes o severas, con ráfagas intensas, caída de granizo y abundantes precipitaciones.

Pese a esas advertencias, el festival se desarrolló con normalidad.

Las pericias realizadas sobre el gimnasio también detectaron importantes deficiencias estructurales. Según los informes, el muro que colapsó carecía de encadenados horizontales y verticales y la mampostería no estaba vinculada a la estructura metálica del techo, condiciones que habrían sido determinantes para el derrumbe durante el temporal.

También seguirá imputado un ingeniero

La jueza Olivera también rechazó el planteo presentado por Pablo Gustavo Ascolani, el ingeniero acusado de haber certificado años antes que el edificio reunía condiciones de estabilidad y habitabilidad.

La defensa había solicitado la prescripción de la acción penal al sostener que las certificaciones cuestionadas databan de 2014 y 2016. Sin embargo, la magistrada entendió que el plazo comenzó a correr recién con el derrumbe ocurrido el 16 de diciembre de 2023, momento en que se produjo el resultado investigado.

En consecuencia, también dispuso la elevación a juicio del profesional.

Una exfuncionaria también irá a juicio

En la misma resolución, la jueza confirmó la elevación a juicio de Laura Fabiana Soberón, exjefa del Departamento de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca.

La exfuncionaria está acusada por el presunto incumplimiento reiterado de los deberes de funcionario público y no presentó oposición al requerimiento fiscal.