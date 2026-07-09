Messi y Mbappé lideran la pelea por la Bota de Oro del Mundial: así está la tabla

El Mundial 2026 ingresó en su etapa decisiva con el inicio de los cuartos de final y la lucha por la Bota de Oro también promete un apasionante desenlace. A falta de pocos partidos para conocer al campeón, Lionel Messi y Kylian Mbappé encabezan la tabla de goleadores con ocho tantos cada uno.

El capitán de la Selección Argentina alcanzó esa cifra gracias a una destacada actuación a lo largo del certamen. Su camino goleador comenzó con un triplete frente a Argelia, continuó con un doblete ante Austria y luego convirtió un tanto frente a Jordania, Cabo Verde y Egipto.

Además, Messi alcanzó las 21 conquistas en Copas del Mundo y se consolidó como el máximo goleador de la historia de los Mundiales, superando al alemán Miroslav Klose.

Mbappé igualó la marca del argentino

El principal competidor del capitán argentino es Kylian Mbappé, quien también suma ocho goles, aunque necesitó un partido más para alcanzar esa cifra.

El delantero francés convirtió dos goles frente a Senegal, otros dos ante Irak, un doblete contra Suecia, uno de penal frente a Paraguay y abrió el camino de la victoria por 2-0 sobre Marruecos en los cuartos de final.

Con ese tanto, Mbappé también llegó a 20 goles en la historia de los Mundiales y quedó a solo uno de la marca establecida por Messi.

Haaland y Kane siguen en carrera

En el tercer lugar aparece el noruego Erling Haaland, quien disputa su primera Copa del Mundo y acumula siete goles en apenas cuatro partidos, ya que no participó del encuentro de la fase de grupos frente a Francia.

El delantero convirtió dos tantos contra Irak, otros dos ante Senegal, un doblete frente a Brasil y otro gol contra Costa de Marfil, manteniéndose como una amenaza para los líderes de la tabla.

Más atrás se ubica el inglés Harry Kane, que suma seis conquistas y todavía mantiene chances de pelear por el premio al máximo goleador del torneo.

Así está la tabla de goleadores

Lionel Messi (Argentina): 8 goles.

Kylian Mbappé (Francia): 8 goles.

Erling Haaland (Noruega): 7 goles.

Harry Kane (Inglaterra): 6 goles.

Con varios de los máximos artilleros aún en competencia, la definición de la Bota de Oro del Mundial 2026 promete mantenerse abierta hasta las últimas instancias del certamen.