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Deportes Mundial 2026

Selección Argentina: las dos dudas de Scaloni para definir el equipo ante Suiza

A dos días del partido por los cuartos de final, el entrenador empieza a darle forma al once que buscará la clasificación a semifinales. La idea es mantener la base que venció a Egipto, aunque todavía analiza posibles variantes en el lateral derecho y la delantera.

9 de Julio de 2026
Lionel Scaloni.
Lionel Scaloni.

A dos días del partido por los cuartos de final, el entrenador empieza a darle forma al once que buscará la clasificación a semifinales. La idea es mantener la base que venció a Egipto, aunque todavía analiza posibles variantes en el lateral derecho y la delantera.

La Selección Argentina dejó atrás el dramatismo de la remontada ante Egipto y ya concentra toda su atención en el partido frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. A dos días del encuentro, Lionel Scaloni comienza a definir la formación y, por ahora, mantiene dos dudas principales.

 

La intención del cuerpo técnico es sostener buena parte del equipo que inició el último compromiso. Pese a haber estado 0-2 durante gran parte del encuentro, en el cuerpo técnico consideran que Argentina dominó varios pasajes, generó situaciones claras y terminó encontrando una remontada que le permitió avanzar.

 

 

Por ese motivo, no se esperan modificaciones profundas. La idea es conservar una estructura similar y realizar, como máximo, uno o dos retoques según las pruebas que se desarrollen en los entrenamientos previos al partido.

 

Las dos dudas que mantiene Scaloni

 

La primera incógnita aparece en el lateral derecho. Nahuel Molina fue titular ante Egipto, pero Gonzalo Montiel ingresó en el complemento y volvió a mostrarse como una alternativa concreta para ocupar ese sector.

 

La otra duda de la Selección Argentina está en el centro del ataque. Julián Álvarez comenzó desde el arranque en octavos, mientras que Lautaro Martínez tuvo un ingreso determinante: participó en la jugada del segundo gol y asistió en el tercero.

 

Lautaro Mart&iacute;nez podr&iacute;a volver al 11.
Lautaro Martínez podría volver al 11.

 

Scaloni deberá resolver si mantiene la movilidad y presión de Julián o si apuesta por la presencia de Lautaro dentro del área. La competencia entre ambos delanteros volvió a quedar abierta y será una de las principales decisiones del entrenador.

 

Una base que se mantendría

 

El resto de la formación aparece más encaminado. Emiliano Martínez continuará en el arco, mientras que Cristian Romero y Lisandro Martínez se perfilan para compartir nuevamente la zaga central. Nicolás Tagliafico permanecería sobre el lateral izquierdo.

 

En el mediocampo, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister parten con ventaja para continuar desde el comienzo. Paredes dejó buenas sensaciones ante Egipto y aparece bien posicionado para sostener su lugar.

 

 

También hubo tranquilidad respecto del estado físico de Cristian Romero. El defensor terminó con una molestia ante Egipto, pero se trató de un calambre y está en condiciones de jugar frente a Suiza.

 

La probable formación de Argentina ante Suiza

 

Así, la Selección Argentina formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

 

 

Las prácticas de jueves y viernes serán determinantes para terminar de resolver esas incógnitas. La expectativa está puesta principalmente en conocer quién ocupará el lateral derecho y quién acompañará a Messi en el ataque.

 

Argentina enfrentará a Suiza el sábado 11 de julio desde las 22 en Kansas City, con el objetivo de volver a meterse entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo.

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