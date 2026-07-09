La FIFA defendió el arbitraje de Argentina-Egipto y rechazó las acusaciones

La FIFA salió a respaldar públicamente el trabajo del equipo arbitral que dirigió el encuentro entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, luego de las fuertes críticas formuladas por la federación africana y distintos protagonistas tras la remontada de la Albiceleste.

El encargado de responder fue Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje del organismo, quien defendió las principales decisiones adoptadas por el árbitro francés Francois Letexier y el responsable del VAR, Jerome Brisard. El dirigente sostuvo que ambas intervenciones fueron correctas y cuestionó las acusaciones que pusieron en duda la transparencia del arbitraje.

La explicación de las jugadas más discutidas

En una entrevista concedida al sitio oficial de la FIFA, Collina fue consultado sobre los criterios arbitrales aplicados durante la Copa del Mundo y tomó como ejemplo el partido disputado en Atlanta entre Argentina y Egipto.

“Por lo general, durante una competición, preferimos no centrarnos en incidentes concretos. No obstante, del mismo modo que hace poco explicamos en qué se iban a fijar los equipos arbitrales cuando los atacantes trataran de impedir que el guardameta rival se moviera y defendiera la portería, también queríamos aclarar otro tema que ha generado cierto debate”, expresó.

El italiano explicó el funcionamiento de la Attacking Possession Phase (APP), el protocolo mediante el cual el VAR revisa toda la fase ofensiva previa a un gol.

“Cada vez que se marca un gol, el VAR revisa la fase de posesión en ataque. Si se observa una falta en la elaboración de la jugada y se considera que ha influido en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. No hay ningún límite preestablecido con respecto a la distancia a la portería o el tiempo transcurrido entre el incidente y el gol”, indicó.

En ese sentido, justificó la anulación del tanto convertido por Mostafa Ziko, debido a una infracción previa sobre Lisandro Martínez.

“Vimos un ejemplo de esta situación en el Argentina-Egipto, donde el número 19 egipcio, Marwan Attia, pisa claramente al número 6 argentino, Lisandro Martínez. Una falta es una falta. Independientemente de que parezca ‘obvia’, si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir”, afirmó.

La acción entre Julián Álvarez y Mohamed Salah

Collina también se refirió a otra de las jugadas cuestionadas por Egipto: el supuesto penal de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah en la recuperación de la pelota que derivó en el gol del triunfo de Enzo Fernández.

“Del mismo modo, si no se observa ninguna falta en una jugada que acaba en gol, el VAR se lo notificará al árbitro. Pisar a un rival es falta. En cambio, si un defensor toca primero el balón y, a continuación, se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción. De nuevo, tuvimos un ejemplo de esta situación en los últimos minutos del mismo partido. Tanto el árbitro como el VAR consideraron que entre el número 10 de Egipto, Mohamed Salah, y el número 9 de Argentina, Julián Álvarez, se produjo un contacto normal en el fútbol”, explicó.

El exárbitro agregó que “por supuesto, algunas decisiones siempre tienen cierto componente subjetivo, pero estamos satisfechos con el modo en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo”.

Como respaldo a esas explicaciones, la FIFA publicó en su sitio oficial los videos de ambas acciones, incluyendo las imágenes de la revisión del VAR y una toma inédita de la recuperación de Álvarez.

Duro mensaje contra las acusaciones

Durante la entrevista, Collina realizó una evaluación general del desempeño arbitral en el Mundial 2026 y destacó el trabajo realizado pese al incremento de partidos respecto de la edición de Qatar 2022.

“Para empezar, hay que decir que ya se han jugado un 50 % más de partidos que en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, y todavía quedan ocho apasionantes encuentros más. En líneas generales, estamos contentos. No obstante, teniendo en cuenta que se juegan muchos partidos en un breve periodo de tiempo, es normal que haya imprevistos. En esos casos, estamos dispuestos a esforzarnos aún más para llegar plenamente preparados al siguiente encuentro”, sostuvo.

Aunque admitió que existen “debates constructivos” sobre determinadas decisiones, fue categórico al responder a quienes cuestionaron la actuación de los árbitros.

“Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede poner en tela de juicio la integridad de los equipos arbitrales de la Copa Mundial de la FIFA. De lo contrario, puede haber reacciones que deriven en amenazas tanto para sus integrantes como para sus familiares, y eso no está bien”, remarcó.

Asimismo, aseguró que la División de Arbitraje actúa con total independencia.

“Ni siquiera por el presidente de la FIFA, que siempre ha mostrado su apoyo absoluto al Team One y ha confiado en nuestra independencia”, afirmó.

Finalmente, concluyó: “Los equipos arbitrales toman decisiones desde la honestidad y, al igual que los jugadores y técnicos, tratan de hacerlo lo mejor posible”.

El reclamo de Egipto

Las declaraciones de Collina llegaron después del comunicado emitido por la Asociación Egipcia de Fútbol, que cuestionó el arbitraje del encuentro.

“La Asociación Egipcia de Fútbol no puede permanecer en silencio respecto a las decisiones de arbitraje presenciadas durante el partido contra Argentina”, señaló la entidad.

El documento agregó que “Varios expertos en fútbol y analistas especializados” habían advertido sobre “incidentes clave” que “plantearon serias preocupaciones y dejaron profundas preguntas sobre la consistencia y la justicia de las decisiones que influyeron directamente en el curso del juego”.

A esas críticas se sumaron las declaraciones del entrenador Hossam Hassan, quien tras la eliminación afirmó: “Voy a decir lo que pienso sin importar las consecuencias porque ya no me importa. Claramente, el partido estuvo arreglado, y todo el mundo lo vio”.