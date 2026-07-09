Francia y Marruecos abren los cuartos de final en busca del primer semifinalista: horario del partido

Francia y Marruecos abrirán este jueves los cuartos de final del Mundial 2026 con un partido que promete ser uno de los más atractivos de la etapa eliminatoria. El encuentro se jugará desde las 17 en el Boston Stadium, en Foxborough, y pondrá en juego el primer boleto a las semifinales de la Copa del Mundo.

El seleccionado francés, uno de los principales candidatos al título, llegó a esta instancia tras una campaña sólida desde el inicio del certamen. El equipo dirigido por Didier Deschamps lideró el Grupo I luego de superar a Senegal, Noruega e Irak, y ratificó su condición de favorito en la fase eliminatoria.

En los dieciseisavos de final, Francia goleó 3-0 a Suecia y posteriormente eliminó a Paraguay por 1-0 en los octavos de final. Con una defensa firme y un ataque liderado por Kylian Mbappé, el conjunto europeo buscará dar un nuevo paso rumbo a la conquista de una nueva Copa del Mundo.

Marruecos quiere seguir haciendo historia

Del otro lado estará Marruecos, una de las grandes sorpresas del campeonato. Los Leones del Atlas construyeron una destacada campaña gracias a un funcionamiento colectivo sólido, una defensa confiable y un juego efectivo para aprovechar cada oportunidad de ataque.

Tras superar una exigente fase de grupos, el conjunto africano dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Países Bajos en la definición por penales durante los dieciseisavos de final. Luego confirmó su gran presente al vencer 3-0 a Canadá en los octavos, resultado que le permitió instalarse entre los ocho mejores equipos del Mundial.

Con la confianza en alza y el antecedente de haber alcanzado las semifinales en Qatar 2022, Marruecos intentará volver a escribir una página histórica frente a un rival de máxima exigencia.

Hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Francia y Marruecos se disputará este jueves 9 de julio, desde las 17, en el Boston Stadium de Foxborough. Con transmisión de D Sports.

El ganador del compromiso se convertirá en el primer semifinalista del Mundial 2026 y quedará a dos partidos de la consagración. Francia buscará ratificar su condición de candidata, mientras que Marruecos intentará prolongar su histórica campaña y dar otro golpe en la máxima cita del fútbol mundial.