Peña de la Asociación Tradicionalista Entrerriana La Bajada celebró la víspera del 9 de Julio

REDACCIÓN ELONCE
La Peña de la Asociación Tradicionalista Entrerriana La Bajada reunió a vecinos, artistas y bailarines en la víspera del Día de la Independencia. La tradicional celebración incluyó música en vivo, danzas folclóricas y el habitual acto protocolar de la medianoche.
La Peña de la Asociación Tradicionalista Entrerriana La Bajada se realizó este miércoles por la noche en la antesala del Día de la Independencia, con una importante convocatoria de público que disfrutó de espectáculos musicales, danzas tradicionales y un clima de celebración patriótica. Como cada año, la institución volvió a abrir sus puertas para compartir una de sus fechas más emblemáticas del calendario.
En diálogo con Elonce, María del Carmen destacó la continuidad de esta tradición y el acompañamiento de la comunidad. “Como hace muchos años, nuestras peñas tradicionales del 24 de mayo y 8 de julio esperando los aniversarios de la patria. Gracias a Dios, con mucho público, con artistas amigos. Hoy nos visita el grupo ‘Alma de río’, Cristian Vivanco, un dúo de dos chicos que están debutando y va a bailar nuestro taller. Como siempre, a la medianoche tenemos el acto protocolar con los abanderados. Estamos muy satisfechos que nos acompañen”, exclamó.
La velada incluyó la participación de músicos invitados, nuevos artistas y el taller de danzas de la institución, que volvió a presentarse ante el público en una noche dedicada a las tradiciones argentinas.
La participación de los jóvenes y las actividades de la institución
Uno de los aspectos que más valoró la representante de la Asociación fue el creciente interés de las nuevas generaciones por participar de las actividades folclóricas y mantener vivas las costumbres tradicionales.
“Estamos notando que viene mucha gente joven, que es lo que queremos y necesitamos. Vienen con mucho entusiasmo, bailan y cantan, es hermoso”, sostuvo María del Carmen, al resaltar la participación de los jóvenes durante la peña.
Además de estas tradicionales celebraciones patrias, la Asociación Tradicionalista Entrerriana La Bajada desarrolla actividades abiertas a la comunidad durante todo el año. En su sede de calle Alem 587 funcionan un taller de tango y, todos los miércoles desde las 19.30, un espacio dedicado a las danzas tradicionales, con el objetivo de promover y preservar el patrimonio cultural entrerriano.