La final del Mundial tendrá show en el entretiempo por primera vez y con cuatro artistas internacionales

La final de la Copa del Mundo incorporará por primera vez un espectáculo musical durante el entretiempo, en una pausa que se extenderá hasta unos 25 minutos. Los artistas confirmados son íconos de la música mundial.
La final del Mundial marcará un antes y un después en la historia del torneo. Por primera vez, la definición de la Copa del Mundo contará con un espectáculo musical durante el entretiempo, al estilo del tradicional show del Super Bowl de la NFL. La presentación reunirá a Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS, cuatro de los artistas más reconocidos del escenario internacional.
El partido decisivo se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el estadio MetLife de Nueva York, Estados Unidos. Los finalistas quedarán definidos el miércoles 15, tras la disputa de la segunda semifinal.
Un entretiempo más largo para dar lugar al espectáculo
El show obligará a modificar la duración habitual del descanso entre el primer y el segundo tiempo. En lugar de los tradicionales 15 minutos establecidos por el reglamento, el entretiempo se extenderá hasta aproximadamente 25 minutos, con el objetivo de montar y desarrollar el espectáculo.
La iniciativa replicará el formato que desde hace décadas distingue a la final de la liga profesional de fútbol americano de Estados Unidos y representará una de las principales innovaciones del certamen.
Shakira vuelve a decir presente en un Mundial
Entre los artistas elegidos, Shakira es quien mantiene el vínculo más estrecho con las Copas del Mundo. La cantante colombiana fue protagonista de distintas ediciones con éxitos como "Hips Don't Lie" en Alemania 2006, "Waka Waka" en Sudáfrica 2010 y "La La La" en Brasil 2014.
Además, en esta edición interpreta una de las canciones oficiales del Mundial, "Dai Dai", consolidando nuevamente su presencia en el mayor evento del fútbol internacional.
Junto a ella estarán Madonna, quien también participó en una de las canciones oficiales del torneo, el canadiense Justin Bieber y la banda surcoreana BTS, uno de los fenómenos musicales más importantes de los últimos años.
Un Mundial con cambios dentro y fuera de la cancha
El campeonato ya había incorporado otras novedades, como la organización compartida entre varios países y las pausas de rehidratación durante cada tiempo, aprovechadas para la emisión de publicidad.
El espectáculo del entretiempo había comenzado a anticiparse a través de la cartelería ubicada alrededor del campo de juego en distintos partidos del torneo y promete convertirse en uno de los momentos más esperados de la final, aunque también genera debate por la extensión del descanso entre ambas etapas del encuentro.