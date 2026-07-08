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Tini Stoessel celebró el triunfo de Argentina con una romántica dedicatoria a Rodrigo De Paul

La cantante compartió una imagen del mediocampista tras la victoria ante Egipto y le escribió: "Te amo, mi amor". También expresó su alegría por la clasificación de la Selección con un mensaje dedicado al país.

8 de Julio de 2026
Tini y Rodrigo De Paul
Tini y Rodrigo De Paul

La cantante compartió una imagen del mediocampista tras la victoria ante Egipto y le escribió: "Te amo, mi amor". También expresó su alegría por la clasificación de la Selección con un mensaje dedicado al país.

El triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto no solo encendió la pasión de millones de hinchas, también dejó espacio para un gesto íntimo que atravesó las redes sociales. En medio de la euforia, Tini Stoessel eligió un modo muy personal de celebrar junto a Rodrigo De Paul, reafirmando el gran presente que viven como pareja.

 

La cantante recurrió a sus historias de Instagram para compartir una imagen cargada de emoción: el mediocampista, todavía con la camiseta albiceleste, festejando la clasificación con un gesto que reflejaba la intensidad del momento. Con una mano en la boca, De Paul aparecía en la postal que Tini convirtió en declaración de amor.

 

Sobre esa foto, la artista escribió palabras breves pero contundentes que se viralizaron al instante: “Te amo, mi amor”. Y como si quisiera unir lo personal con lo colectivo, sumó otra dedicatoria: “Te amo, Argentina”, acompañada por un corazón blanco y la bandera nacional.

 

 

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