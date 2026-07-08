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Paraná

Fin de semana largo en Paraná: la agenda de actividades para disfrutar

Paraná celebra el fin de semana largo con una amplia agenda de actividades para toda la familia. Propuestas culturales, turísticas, recreativas, gastronómicas y los actos por el aniversario de la Independencia.

8 de Julio de 2026
Variada agenda para disfrutar el fin de semana largo en Paraná
Variada agenda para disfrutar el fin de semana largo en Paraná

Paraná celebra el fin de semana largo con una amplia agenda de actividades para toda la familia. Propuestas culturales, turísticas, recreativas, gastronómicas y los actos por el aniversario de la Independencia.

La ciudad de Paraná ofrecerá cuatro días con una variada agenda para que vecinos y visitantes puedan disfrutar en el marco del feriado por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia y las vacaciones de invierno.

 

Las actividades comenzarán este miércoles 8 con la Función de Gala en el Teatro Municipal 3 de Febrero, una propuesta artística con música, danza e intervenciones teatrales para conmemorar la fecha patria.

 

El jueves 9 de Julio se desarrollarán los actos oficiales, que incluirán el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza 1° de Mayo y el tradicional Acto Central y Desfile Cívico Militar sobre avenida Juan Báez. La jornada también contará con el Festival 9 de Julio en Bajada Grande, con emprendedores, artesanos, patio gastronómico y comidas típicas.

 

Durante los cuatro días habrá propuestas para toda la familia, entre ellas la Feria de Vacaciones de Invierno en la Plaza de las Colectividades, la feria Feriando Costanera con emprendedores y gastronomía local, las actividades del Museo Interactivo de Ciencias Puerto Ciencia y el Festival de Espectáculos Infantiles en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

 

Quienes deseen recorrer la ciudad también podrán disfrutar de las salidas del Paraná Bus Turístico y las visitas a la Reserva Natural Islote Curupí, mientras que los museos municipales ofrecerán actividades especiales para las infancias y adolescentes.

 

El sábado se sumará una nueva edición de la Ruta del Diseño Paranaense, un circuito que permitirá recorrer distintos espacios de la ciudad para conocer el trabajo de emprendedores y marcas locales, con talleres, muestras y actividades participativas.

 

Además, durante el fin de semana se realizarán ferias en distintos puntos de la ciudad, como Feriando Parque Gazzano, consolidando una propuesta que combina producción local, gastronomía, cultura y espacios de encuentro para disfrutar en familia.

 

La agenda completa de actividades

Miércoles 08

210° Aniversario de la Declaración de la Independencia

Función de Gala

20:30 horas - Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de Junio 60

Con la presentación de: Asociación Verdiana, Estudio de Danzas Expresarte, Guada Frías, Candela Clavel Heis e Intervenciones teatrales

Entrada libre y gratuita. Sin retiro previo, por orden de llegada

 

Museo interactivo de Ciencias PuertoCiencia

14 a 17 horas - Blvd. Eduardo Racedo y Pascual Palma

Entrada libre y gratuita

 

Feriando Costanera

Feria de emprendedores y patio gastronómico de los Centros de Economía Social

11:00 a 19:00 horas - Frente a la plaza Le Petit Pisant

 

Festival de Espectáculos Infantiles: La Runfla de los Macanos

16 horas | Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de junio 60

Entrada general por boletería del teatro: $8.000

 

Feria de Vacaciones de Invierno

10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades | Puerto Nuevo

 

Jueves 09

210° Aniversario de la Declaración de la Independencia

Izamiento Pabellón Nacional

8:30 horas - Mástil de las Tradiciones | Plaza 1° de Mayo

 

Acto Central y Desfile Cívico Militar

10:45 horas - Juan Báez entre Moisés Lebensohn y Gral. Espejo

 

Vacaciones en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman

16 a 19 horas - Buenos Aires 226

Entrada libre y gratuita

 

Feria de Vacaciones de Invierno

10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades

 

Museo interactivo de Ciencias PuertoCiencia

14 a 17 horas - Blvd. Eduardo Racedo y Pascual Palma

Entrada libre y gratuita

 

Festival de Espectáculos Infantiles: Mequetrefes Rodando

16 horas - Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de Junio 60

Entrada general por boletería del teatro: $8.000

 

Paraná Bus Turístico

15 horas - Oficina de Informes Turísticos Laurencena

y San Martín

Venta de tickets a beneficio de instituciones locales:

13 a 15 horas

Tarifas: mayores $6.700, menores de 12 años $5.800, jubilados $6.000

 

Reserva Natural Islote Curupí

Horario de salida: 15 horas | Puerto de Embarque de Excursiones Náuticas - Oficina de Informes Turísticos Costanera Baja | Tarifas: Mayores $14.000 - Menores de

3 a 14 años $12.000 | Reservas: 343 4762040 www.paranaturio.com.ar - @paranaturio

 

Feriando Costanera

Feria de emprendedores y patio gastronómico de los Centros de Economía Social

11:00 a 19:00 horas - Frente a la plaza Le Petit Pisant

 

Festival 9 de julio en Bajada Grande

Emprendedores, patio gastronómico, artesanos y comidas típicas | 11 a 18 horas | Miradores de Bajada Grande

 

Viernes 10

Feria de Vacaciones de Invierno

10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades | Puerto Nuevo

 

Paraná Bus Turístico

10:30 horas y 15 horas - Oficina de Informes Turísticos

Laurencena y San Martín

Venta de tickets a beneficio de instituciones locales: 8:30

a 10:30 y 13 a 15 horas

Tarifas: mayores $6.700, menores de 12 años $5.800,

jubilados $6.000

 

Vacaciones en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman

16 a 19 horas - Buenos Aires 226

Entrada libre y gratuita

 

Encuentro creativo: Nosotros los del Puerto

Actividad para infancias y adolescencias

17 a 18:30 horas - Museo Puerto de la Memoria

Av. Estrada y Asturias

Entrada libre y gratuita

 

Reserva Natural Islote Curupí

Horario de salida: 15 horas | Puerto de Embarque de Excursiones Náuticas - Oficina de Informes Turísticos Costanera Baja | Tarifas: Mayores $14.000 - Menores de 3 a 14 años $12.000 | Reservas: 343 4762040 www.paranaturio.com.ar - @paranaturio

 

Festival de Espectáculos Infantiles: Cuentos del fondo del mar

16 horas - Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de junio 60

Entrada general por boletería del Teatro: $8.000

 

Museo interactivo de Ciencias PuertoCiencia

14 a 17 horas - Blvd. Eduardo Racedo y Pascual Palma

Entrada libre y gratuita

 

Feriando Costanera

Feria de emprendedores y patio gastronómico de los Centros de Economía Social

11:00 a 19:00 horas - Frente a la plaza Le Petit Pisant

 

Sábado 11

Ruta del Diseño Paranaense

Recorré nueve espacios de la ciudad y conocé el talento de 60 emprendedores y marcas locales. Durante la jornada habrá talleres, charlas, demostraciones, muestras y actividades participativas para descubrir el diseño con identidad paranaense | 15 a 19 horas - Benditas Mujeres - Corrientes 770

Showroom Primer piso - Tucumán 452 Piso 1

Las Doras - La Paz 161 | Tramagua - Urquiza 1239

El almacén de los 33 - Ernesto Bavio y Courreges

Eliana Silvetti - Gral. Pascual Echagüe 590

Telar del Río - Cura Álvarez 589 | Milú - Las Lechiguanas 517

El Baúl de los Regalos y Con.Creces - Arroyo Cazuelas 2765

 

Feria de Vacaciones de Invierno

10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades | Puerto Nuevo

 

Museo interactivo de Ciencias PuertoCiencia

14 a 17 horas - Blvd. Eduardo Racedo y Pascual Palma

Entrada libre y gratuita

 

Islote Curupí “Cultura Fluvial” con la presentación de Nchalá Hermandad

14:30 horas - Islote Curupí

Consultas y reservas: 343 5717456 o @islotecurupi

Cupo limitado

 

Paraná Bus Turístico

15 horas | Oficina de Informes Turísticos | Laurencena y San Martín

Venta de tickets a beneficio de instituciones locales: desde las 13 horas

Tarifas: mayores $6.700, menores de 12 años $5.800, jubilados $6.000

 

Vacaciones en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman

16 a 19 horas - Buenos Aires 226

Entrada libre y gratuita

 

Feriando Parque Gazzano

Feria de emprendedores y artesanos

14:00 a 18:00 horas

 

Encuentro creativo: Nosotros los del Puerto

Actividad para infancias y adolescencias

10:30 a 11:30 horas - Museo Puerto de la Memoria

Av. Estrada y Asturias

Entrada libre y gratuita

 

Festival de Espectáculos Infantiles: Grandes artistas en pequeños actos

16 horas - Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de Junio 60

Entrada general por boletería del teatro: $8.000

 

Feriando Costanera

Feria de emprendedores y patio gastronómico de los Centros de Economía Social

11:00 a 19:00 horas - Frente a la plaza Le Petit Pisant

Domingo 12

Feria de Vacaciones de Invierno

10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades | Puerto Nuevo

 

Paraná Bus Turístico

15 horas - Oficina de Informes Turísticos | Laurencena

y San Martín

Venta de tickets a beneficio de instituciones locales:

desde las 13 horas

Tarifas: mayores $6.700, menores de 12 años $5.800,

jubilados $6.000

 

Museo interactivo de Ciencias PuertoCiencia

14 a 17 horas - Blvd. Eduardo Racedo y Pascual Palma

Entrada libre y gratuita

 

Feriando Parque Gazzano

Feria de emprendedores y artesanos

14:00 a 18:00 horas

 

Feriando Costanera

Feria de emprendedores y patio gastronómico de los Centros de Economía Social

11:00 a 19:00 horas - Frente a la plaza Le Petit Pisant

Temas:

fin de semana largo agenda Paraná Turismo actividades
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