Fin de semana largo en Paraná: la agenda de actividades para disfrutar

Paraná celebra el fin de semana largo con una amplia agenda de actividades para toda la familia. Propuestas culturales, turísticas, recreativas, gastronómicas y los actos por el aniversario de la Independencia.
La ciudad de Paraná ofrecerá cuatro días con una variada agenda para que vecinos y visitantes puedan disfrutar en el marco del feriado por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia y las vacaciones de invierno.
Las actividades comenzarán este miércoles 8 con la Función de Gala en el Teatro Municipal 3 de Febrero, una propuesta artística con música, danza e intervenciones teatrales para conmemorar la fecha patria.
El jueves 9 de Julio se desarrollarán los actos oficiales, que incluirán el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza 1° de Mayo y el tradicional Acto Central y Desfile Cívico Militar sobre avenida Juan Báez. La jornada también contará con el Festival 9 de Julio en Bajada Grande, con emprendedores, artesanos, patio gastronómico y comidas típicas.
Durante los cuatro días habrá propuestas para toda la familia, entre ellas la Feria de Vacaciones de Invierno en la Plaza de las Colectividades, la feria Feriando Costanera con emprendedores y gastronomía local, las actividades del Museo Interactivo de Ciencias Puerto Ciencia y el Festival de Espectáculos Infantiles en el Teatro Municipal 3 de Febrero.
Quienes deseen recorrer la ciudad también podrán disfrutar de las salidas del Paraná Bus Turístico y las visitas a la Reserva Natural Islote Curupí, mientras que los museos municipales ofrecerán actividades especiales para las infancias y adolescentes.
El sábado se sumará una nueva edición de la Ruta del Diseño Paranaense, un circuito que permitirá recorrer distintos espacios de la ciudad para conocer el trabajo de emprendedores y marcas locales, con talleres, muestras y actividades participativas.
Además, durante el fin de semana se realizarán ferias en distintos puntos de la ciudad, como Feriando Parque Gazzano, consolidando una propuesta que combina producción local, gastronomía, cultura y espacios de encuentro para disfrutar en familia.
La agenda completa de actividades
Miércoles 08
210° Aniversario de la Declaración de la Independencia
Función de Gala
20:30 horas - Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de Junio 60
Con la presentación de: Asociación Verdiana, Estudio de Danzas Expresarte, Guada Frías, Candela Clavel Heis e Intervenciones teatrales
Entrada libre y gratuita. Sin retiro previo, por orden de llegada
Museo interactivo de Ciencias PuertoCiencia
14 a 17 horas - Blvd. Eduardo Racedo y Pascual Palma
Entrada libre y gratuita
Feriando Costanera
Feria de emprendedores y patio gastronómico de los Centros de Economía Social
11:00 a 19:00 horas - Frente a la plaza Le Petit Pisant
Festival de Espectáculos Infantiles: La Runfla de los Macanos
16 horas | Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de junio 60
Entrada general por boletería del teatro: $8.000
Feria de Vacaciones de Invierno
10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades | Puerto Nuevo
Jueves 09
210° Aniversario de la Declaración de la Independencia
Izamiento Pabellón Nacional
8:30 horas - Mástil de las Tradiciones | Plaza 1° de Mayo
Acto Central y Desfile Cívico Militar
10:45 horas - Juan Báez entre Moisés Lebensohn y Gral. Espejo
Vacaciones en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman
16 a 19 horas - Buenos Aires 226
Entrada libre y gratuita
Feria de Vacaciones de Invierno
10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades
Museo interactivo de Ciencias PuertoCiencia
14 a 17 horas - Blvd. Eduardo Racedo y Pascual Palma
Entrada libre y gratuita
Festival de Espectáculos Infantiles: Mequetrefes Rodando
16 horas - Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de Junio 60
Entrada general por boletería del teatro: $8.000
Paraná Bus Turístico
15 horas - Oficina de Informes Turísticos Laurencena
y San Martín
Venta de tickets a beneficio de instituciones locales:
13 a 15 horas
Tarifas: mayores $6.700, menores de 12 años $5.800, jubilados $6.000
Reserva Natural Islote Curupí
Horario de salida: 15 horas | Puerto de Embarque de Excursiones Náuticas - Oficina de Informes Turísticos Costanera Baja | Tarifas: Mayores $14.000 - Menores de
3 a 14 años $12.000 | Reservas: 343 4762040 www.paranaturio.com.ar - @paranaturio
Feriando Costanera
Feria de emprendedores y patio gastronómico de los Centros de Economía Social
11:00 a 19:00 horas - Frente a la plaza Le Petit Pisant
Festival 9 de julio en Bajada Grande
Emprendedores, patio gastronómico, artesanos y comidas típicas | 11 a 18 horas | Miradores de Bajada Grande
Viernes 10
Feria de Vacaciones de Invierno
10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades | Puerto Nuevo
Paraná Bus Turístico
10:30 horas y 15 horas - Oficina de Informes Turísticos
Laurencena y San Martín
Venta de tickets a beneficio de instituciones locales: 8:30
a 10:30 y 13 a 15 horas
Tarifas: mayores $6.700, menores de 12 años $5.800,
jubilados $6.000
Vacaciones en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman
16 a 19 horas - Buenos Aires 226
Entrada libre y gratuita
Encuentro creativo: Nosotros los del Puerto
Actividad para infancias y adolescencias
17 a 18:30 horas - Museo Puerto de la Memoria
Av. Estrada y Asturias
Entrada libre y gratuita
Reserva Natural Islote Curupí
Horario de salida: 15 horas | Puerto de Embarque de Excursiones Náuticas - Oficina de Informes Turísticos Costanera Baja | Tarifas: Mayores $14.000 - Menores de 3 a 14 años $12.000 | Reservas: 343 4762040 www.paranaturio.com.ar - @paranaturio
Festival de Espectáculos Infantiles: Cuentos del fondo del mar
16 horas - Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de junio 60
Entrada general por boletería del Teatro: $8.000
Museo interactivo de Ciencias PuertoCiencia
14 a 17 horas - Blvd. Eduardo Racedo y Pascual Palma
Entrada libre y gratuita
Feriando Costanera
Feria de emprendedores y patio gastronómico de los Centros de Economía Social
11:00 a 19:00 horas - Frente a la plaza Le Petit Pisant
Sábado 11
Ruta del Diseño Paranaense
Recorré nueve espacios de la ciudad y conocé el talento de 60 emprendedores y marcas locales. Durante la jornada habrá talleres, charlas, demostraciones, muestras y actividades participativas para descubrir el diseño con identidad paranaense | 15 a 19 horas - Benditas Mujeres - Corrientes 770
Showroom Primer piso - Tucumán 452 Piso 1
Las Doras - La Paz 161 | Tramagua - Urquiza 1239
El almacén de los 33 - Ernesto Bavio y Courreges
Eliana Silvetti - Gral. Pascual Echagüe 590
Telar del Río - Cura Álvarez 589 | Milú - Las Lechiguanas 517
El Baúl de los Regalos y Con.Creces - Arroyo Cazuelas 2765
Feria de Vacaciones de Invierno
10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades | Puerto Nuevo
Museo interactivo de Ciencias PuertoCiencia
14 a 17 horas - Blvd. Eduardo Racedo y Pascual Palma
Entrada libre y gratuita
Islote Curupí “Cultura Fluvial” con la presentación de Nchalá Hermandad
14:30 horas - Islote Curupí
Consultas y reservas: 343 5717456 o @islotecurupi
Cupo limitado
Paraná Bus Turístico
15 horas | Oficina de Informes Turísticos | Laurencena y San Martín
Venta de tickets a beneficio de instituciones locales: desde las 13 horas
Tarifas: mayores $6.700, menores de 12 años $5.800, jubilados $6.000
Vacaciones en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman
16 a 19 horas - Buenos Aires 226
Entrada libre y gratuita
Feriando Parque Gazzano
Feria de emprendedores y artesanos
14:00 a 18:00 horas
Encuentro creativo: Nosotros los del Puerto
Actividad para infancias y adolescencias
10:30 a 11:30 horas - Museo Puerto de la Memoria
Av. Estrada y Asturias
Entrada libre y gratuita
Festival de Espectáculos Infantiles: Grandes artistas en pequeños actos
16 horas - Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de Junio 60
Entrada general por boletería del teatro: $8.000
Feriando Costanera
Feria de emprendedores y patio gastronómico de los Centros de Economía Social
11:00 a 19:00 horas - Frente a la plaza Le Petit Pisant
Domingo 12
Feria de Vacaciones de Invierno
10 a 21 horas - Plaza de las Colectividades | Puerto Nuevo
Paraná Bus Turístico
15 horas - Oficina de Informes Turísticos | Laurencena
y San Martín
Venta de tickets a beneficio de instituciones locales:
desde las 13 horas
Tarifas: mayores $6.700, menores de 12 años $5.800,
jubilados $6.000
Museo interactivo de Ciencias PuertoCiencia
14 a 17 horas - Blvd. Eduardo Racedo y Pascual Palma
Entrada libre y gratuita
Feriando Parque Gazzano
Feria de emprendedores y artesanos
14:00 a 18:00 horas
Feriando Costanera
Feria de emprendedores y patio gastronómico de los Centros de Economía Social
11:00 a 19:00 horas - Frente a la plaza Le Petit Pisant