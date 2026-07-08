Tráfico de tortugas en Paraná: el implicado “lo tenía como un negocio temporal”

Seis tortugas terrestres argentinas fueron rescatadas durante un operativo realizado sobre avenida Don Bosco de Paraná, luego de una investigación iniciada a partir de denuncias por su presunta comercialización ilegal a través de redes sociales. El procedimiento permitió identificar a un hombre de la capital entrerriana que ofrecía los ejemplares y que ahora quedó sujeto a una causa por infracción a la normativa vigente sobre fauna silvestre.

En diálogo con Elonce, Bruno García, guardafauna y presidente de la Fundación Las Huellas, explicó que la investigación comenzó tras varios avisos de ciudadanos. "En primer lugar recibimos llamadas telefónicas a modo de denuncia por la venta de tortugas argentinas terrestres", relató.

Indicó que, junto a la Brigada de Abigeato y Recursos Naturales de la provincia, verificaron la información y montaron un operativo encubierto. "Había un ciudadano ofreciendo en redes sociales tortugas de tierra. Se pudo concretar un encuentro con esta misma persona simulando una compra y pudimos dar con los ejemplares”. Aunque no lograron dar con tres “que ya había entregado", sostuvo.

El operativo y la investigación

Tras concretarse el encuentro, las autoridades secuestraron de inmediato los animales y avanzaron con las actuaciones correspondientes.

Rescataron tortugas que eran transportadas por delivery

García señaló que hubiera preferido una imputación más severa, aunque aclaró que el procedimiento se encuadró en la legislación vigente. "La idea era hacer por tráfico porque yo como presidente de la fundación tomo que esto es un tráfico más allá de una ley de caza. Pero se sancionó por la ley de caza que es todo animal silvestre que se saca de su medio".

El guardafauna detalló que las tortugas si bien son traídas generalmente de otras provincias, “porque nosotros no tenemos, esta persona hace ingreso de las mismas por medio de otros contactos, de diferentes puntos que también se están investigando".

Asimismo, confirmó que el sospechoso reside en Paraná, “pero trabaja en red con personas fuera de la ciudad".

"Un negocio temporal"

Durante la entrevista con Elonce, García reveló que el investigado ya había comercializado otras especies protegidas.

"No se opuso en ningún momento. Cooperó, colaboró, incluso nos brindó información también. Él dijo en todo momento que no estaba al tanto de que eran ilegales", comentó.

Sin embargo, agregó: "Se pudo corroborar que no era la primera vez que esta misma persona hacía ingreso de esta especie y también de otras especies de temporada como los loros amazonas, loros guacamayos rojos, diferentes clases de aves de temporada que evidentemente esta persona lo tenía como un negocio temporal".

"Lo que más preocupa es que todavía hay gente que quiere comprarlas"

Las seis tortugas secuestradas quedaron bajo resguardo de la Fundación Las Huellas, donde reciben atención especializada antes de definir si podrán regresar a su ambiente natural.

Para García, el principal desafío continúa siendo la demanda de este tipo de animales como mascotas.

"Lo que más me llama la atención no es tanto el tráfico sino que sigue habiendo gente todavía quiere comprar lo que es fauna", afirmó.

Explicó además que la tortuga terrestre "vive entre 70 y 100 años" y advirtió que muchas veces termina en condiciones inadecuadas. "Es una mal llamada mascota la cual generalmente termina olvidada en un patio, siendo que no es su lugar, la sacamos de sus medios y a la larga terminan siendo víctima de juegos de un perro o de una máquina de cortar césped", señaló.

Cómo es el cuidado de los ejemplares

Las tortugas recuperadas son de pequeño tamaño y requieren cuidados específicos para sobrevivir.

"Son tortugas muy chicas, no deben superar los cinco centímetros de diámetro. Él les llamaba tortugas de bolsillo, así las promocionaba", indicó García.

Además, explicó que los ejemplares no pueden hibernar en el clima de Entre Ríos. "No se pueden dejar hibernar en este momento porque si la dejamos hibernar, no es su clima este, mueren. Entran en un sueño profundo y mueren".

Actualmente permanecen en recuperación bajo condiciones controladas. "En este momento están con lámparas de calor, es muy importante también los rayos solares por el tema de la descalcificación, la alimentación es muy variada, y hay que sacarle la idea a la gente que la tortuga come lechuga; no es así", remarcó.

El trabajo de recuperación

García también destacó el trabajo que realiza la Fundación Las Huellas con los animales rescatados.

"En la fundación lo que hacemos es hacer la rehabilitación, la readaptación, posliberación y en el caso de que no se pueda liberar el ejemplar, Recursos Naturales de la provincia decide cuál es el lugar más adecuado para poder enviarlo, sea santuarios o granjas habilitadas", explicó.

Finalmente confirmó que el procedimiento permitió recuperar seis tortugas, aunque el cargamento original era mayor. "Nosotros recibimos seis, pero salieron nueve en ese viaje, por lo que tres ya habían sido entregadas, según pudimos constatar". Elonce.com