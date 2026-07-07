La Fan Zone de Paraná se llenó de color y cábalas para alentar a la Selección Argentina

REDACCIÓN ELONCE
Decenas de hinchas comenzaron a reunirse antes del partido entre Argentina y Egipto para vivir una nueva jornada mundialista, registra Elonce. Banderas, maquillaje, música en vivo, gastronomía y pronósticos marcaron la previa en uno de los puntos de encuentro de los paranaenses.
La Fan Zone de Paraná volvió a convertirse este martes en el punto de encuentro elegido por los hinchas para seguir a la Selección Argentina. Horas antes del duelo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, familias, grupos de amigos y fanáticos comenzaron a reunirse para compartir la previa entre banderas, camisetas, música en vivo y propuestas gastronómicas.
El espacio, ubicado en la intersección de Chile y Venezuela, reunió nuevamente a decenas de personas que llegaron con una misma ilusión: acompañar al seleccionado de Lionel Scaloni y celebrar un nuevo triunfo argentino, registró Elonce.
Entre los presentes estuvo Gladis, una habitué de la Fan Zone, quien aseguró que mantiene intacta su cábala desde el comienzo del torneo. "Ya vine, estoy instalada. Me voy a comprar un choripán, una cervecita y espero el partido", contó.
Convencida del resultado, pronosticó una victoria por 3 a 1 y aseguró que "todos los goles los hace Messi", aunque también expresó su confianza en el defensor entrerriano Lisandro Martínez.
Música, gastronomía y un clima de fiesta
Mientras los hinchas comenzaban a ocupar sus lugares, el grupo musical Eufonía ultimaba los detalles de la presentación que animó la previa y el entretiempo del encuentro. "Vamos a tocar rock, pop y folklore. También tenemos preparados temas de cancha para acompañar los goles", explicó Paula, integrante de la banda.
La propuesta artística se sumó a la oferta gastronómica instalada en el lugar, donde los tradicionales choripanes fueron uno de los platos más buscados por quienes decidieron compartir el partido al aire libre.
Las cábalas también dijeron presente
Como ocurre en cada presentación de la Selección Argentina, las cábalas volvieron a ocupar un lugar central entre los hinchas.
María de los Ángeles, vecina de Paraná, llegó junto a su familia para acompañar a su hija, integrante del grupo musical, y no ocultó su optimismo. "Argentina gana 2 a 1. Messi es el mejor", afirmó.
Emanuel, otro de los simpatizantes presentes, reconoció que el partido frente a Cabo Verde le hizo sufrir más de la cuenta. "Con Cabo Verde casi me agarra un paro. Para mí hoy va a ser más fácil. Gana Argentina 3 a 1, con un gol de Messi y dos de Lautaro", aseguró.
Un clásico que se consolida en cada partido
Entre los asistentes también estuvo un vecino del barrio San Agustín, quien explicó que no falta a ninguna convocatoria desde el debut de la Selección. "Ya quedó por cábala. Vengo desde el primer partido y no puedo faltar. Llueva o haga frío, estoy acá", sostuvo.
Con música, maquillaje celeste y blanco, camisetas, banderas y un clima de entusiasmo compartido, la Fan Zone vuelve a consolidarse como uno de los principales escenarios para vivir en comunidad cada presentación de la Selección Argentina durante el Mundial.