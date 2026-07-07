Recuperaron en Paraná una camioneta robada en Hasenkamp tras un raid delictivo

REDACCIÓN ELONCE
Dos hombres fueron arrestados en Paraná luego de que el sistema de videovigilancia detectara el ingreso de una camioneta robada en Hasenkamp, supo Elonce. También recuperaron una bicicleta y herramientas sustraídas durante una serie de delitos cometidos en la misma mañana.
Dos hombres fueron detenidos este martes en Paraná luego de haber robado una camioneta, una bicicleta y herramientas durante una serie de hechos delictivos cometidos en Hasenkamp. La rápida intervención del sistema de videovigilancia del 911 permitió localizar el vehículo sustraído cuando ingresaba a la capital entrerriana y concretar el procedimiento policial.
Al respecto, el jefe de la División 911, Guillermo González, explicó a Elonce que el hecho comenzó alrededor de las 9.30, cuando desde la comisaría de Hasenkamp se informó la sustracción de una camioneta Ford Ranger 4x2.
"Se alertó a todas las dependencias y se cargó el número de la patente en el sistema de videovigilancia. Aproximadamente una hora después, el sistema detectó el ingreso del vehículo a Paraná y rápidamente fue interceptado por personal de patrulla de nuestra división", detalló.
Tres hechos delictivos en una misma mañana
Tras la detención, los investigadores establecieron que los sospechosos no solo habían robado la camioneta, sino que también estaban vinculados con otros dos hechos ocurridos esa misma mañana en Hasenkamp.
Según indicó el jefe policial, ambos hombres habrían sustraído una bicicleta de una vivienda y cometido un robo en un local comercial de la localidad, de donde se llevaron diversas herramientas.
"Se recuperó la totalidad de los elementos sustraídos: la camioneta, la bicicleta y todas las herramientas", confirmó González.
De acuerdo con la investigación, la camioneta fue robada del interior de un garaje que se encontraba abierto y tenía colocada la llave de encendido.
El sistema de videovigilancia fue clave
El oficial ayudante Lautaro Hillairet, jefe de calle de la División 911 y responsable del procedimiento, explicó a Elonce que el sistema de monitoreo permitió seguir en tiempo real el recorrido del vehículo.
"El dominio del vehículo ya estaba cargado en el sistema y el personal de videovigilancia fue informando los distintos puntos por donde circulaba. El último registro indicaba que avanzaba por calle Brown hacia Blas Parera", relató.
El efectivo agregó que, mientras realizaban recorridas preventivas por la zona, lograron identificar una camioneta con las mismas características. "Al corroborar el dominio comprobamos que se trataba del vehículo sustraído. Descendimos del móvil y localizamos a los dos ocupantes, quienes eran los autores del hecho delictivo cometido en Hasenkamp", precisó.
Los sospechosos quedaron detenidos
Durante el operativo, los dos hombres fueron reducidos sin que se registraran incidentes mayores. "Al principio quedaron sorprendidos y no querían abrir la puerta del vehículo, pero luego acataron la orden policial. Se realizó el palpado preventivo y la identificación de ambos", explicó Hillairet.
Los detenidos son mayores de edad, oriundos de Hasenkamp, aunque actualmente estarían radicados en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Respecto de sus antecedentes, el oficial señaló que la información aún debía ser corroborada mediante las consultas correspondientes. "Serán trasladados a la División Antecedentes para determinar si registran causas penales previas", indicó.
La investigación continúa para determinar si los sospechosos podrían estar vinculados con otros hechos delictivos ocurridos en la región.