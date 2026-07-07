Chocó contra un acoplado sobre la banquina y quedó atrapado: fue rescatado por bomberos

Un hombre de aproximadamente 60 años, oriundo de Ramírez, resultó herido este martes luego de protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 12, a unos dos o tres kilómetros al sur de la rotonda del cruce con la Ruta Nacional 131, en dirección a Paraná.

Según confirmaron desde la Comisaría de Crespo a Elonce, el automovilista circulaba hacia la capital entrerriana cuando, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo, se cruzó de carril y terminó impactando contra un acoplado que se encontraba detenido sobre la banquina del sentido contrario.

Al lugar acudieron efectivos policiales, personal de emergencias y una dotación de Bomberos Voluntarios de Crespo, que debió intervenir para rescatar al conductor, ya que una de las puertas del vehículo había quedado trabada tras la colisión.

Al momento del arribo de los equipos de emergencia, el hombre se encontraba consciente.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor presentaba una aparente fractura en uno de los miembros superiores, por lo que fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado a la Clínica Parque, para recibir una evaluación médica más exhaustiva.