La Selección Argentina buscará hoy su pase a cuartos de final del Mundial

La Selección Argentina buscará a partir de la hora 13 su pase a cuartos de final del Mundial 2020 al enfrentar a Egipto. El encuentro se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro designado fue el francés Francois Letexier.

Los comandados por Lionel Scaloni llegan a este encuentro luego de ganarle con muchísimo sufrimiento por 3-2 a Cabo Verde, en un enfrentamiento que se definió recién en el tiempo extra y donde se pueden rescatar muy pocos puntos altos.

En dicho cruce, quedó muy expuesta la desconfianza de los laterales derechos, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, la falta de conexión de los mediocampistas y la falta de delanteros que acompañen a Lionel Messi, ya que Thiago Almada tuvo poca relevancia en el desarrollo del juego y sigue sin convencer, mientras que Julián Álvarez y Lautaro Martínez son una sombra de lo que suelen ser en sus clubes.

De esta manera, Scaloni realizaría algunos cambios para intentar que la "Scaloneta" vuelva a fluir como sabe hacerlo. El DT adelantó que Leandro Paredes será titular y Nicolás Tagliafico reemplazará al lesionado Facundo Medina. El nueve será Julián Álvarez.

Egipto, por su parte, sufrió muchísimo para meterse en los octavos de final debido a que en su última presentación le ganó recién por penales a Australia tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

La principal carta ofensiva para los dirigidos por Hossam Hassan es el delantero Mohamed Salah, que fue uno de los mejores jugadores durante la última década.

Suiza vs. Colombia

El otro partido que se juega este martes enfrentará a Suiza con Colombia. El ganador enfrentará a la Selección Argentina o Egypto.

Sin moverse del destino en el que venció cómodamente a Argelia por 2 a 0 y con un día más de descanso, el conjunto helvético parte con una doble ventaja en la previa. Johan Manzambi en la mediapunta y Ruben Vargas por la banda izquierda le dieron otra impronta al ataque de los dirigidos por Murat Yakin, de once y búsqueda claros e intacto deseo de igualar su mejor resultado histórico: meterse entre los ocho mejores.

Por su parte, el conjunto colombiano viene subiendo peldaños a cada paso. A pesar de los más de 7000 kilómetros recorridos hasta ahora -y de ser el único seleccionado que jugará en los tres países anfitriones-, el 1-0 frente a Ghana reafirmó buenas sensaciones con y sin la pelota pero, también, un margen de mejora en la definición. De ganar, los Cafeteros podrían ser rivales de la Argentina, que deberá sortear a Egipto para reeditar la final de la Copa América 2024.

El partido se disputa las 17 horas, en el Estadio BC Place en Vancouver. Transmite D Sports.