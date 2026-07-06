Cristiano Ronaldo confirmó que fue su último Mundial tras la eliminación de Portugal

Cristiano Ronaldo anunció que el Mundial 2026 fue su última participación en la máxima competencia de selecciones. El capitán de Portugal quedó eliminado ante España en los octavos de final y aseguró que analizará su futuro con tranquilidad antes de tomar nuevas decisiones.
Cristiano Ronaldo cerró una etapa histórica con Portugal luego de confirmar que la Copa del Mundo 2026 fue la última que disputó en su extensa carrera internacional. El delantero realizó el anuncio tras la derrota por 1-0 ante España en los octavos de final, en un partido que marcó el final de su camino mundialista.
Luego del encuentro, el capitán portugués habló en conferencia de prensa y explicó sus sensaciones tras la eliminación. "Fue mi último mundial, pero lo demás tengo tiempo para pensarlo, estar con mi familia, no decidir las cosas con la cabeza caliente y seguir la vida", expresó.
La despedida llegó después de seis participaciones mundialistas y una trayectoria que lo convirtió en uno de los futbolistas más destacados de la historia del torneo. Aunque Portugal no pudo avanzar en la competencia, el delantero destacó que se marcha con la tranquilidad de haber entregado todo dentro del campo de juego.
El adiós a una carrera mundialista histórica
Tras la caída frente a España, el atacante portugués reconoció la tristeza por quedar fuera del certamen, aunque valoró el esfuerzo realizado por el equipo durante el partido.
"Triste por salir así del Mundial, pero he dado todo, tengo la conciencia tranquila; así es el fútbol y del futbolista, a veces se gana y otras se pierde", sostuvo.
Además, el futbolista repasó los logros obtenidos con la selección portuguesa y resaltó la importancia de los títulos conquistados durante su etapa como internacional.
"He ganado tres títulos con Portugal; antes de Cristiano, no tenían", afirmó, al recordar los trofeos conseguidos con su país.
Cristiano Ronaldo y la comparación entre Eurocopa y Mundial
El delantero también volvió a referirse a la importancia de la Eurocopa obtenida en 2016, considerada por él como el logro más importante con la camiseta portuguesa.
"El mayor título" que ganó con su selección fue "la Eurocopa en 2016", explicó, y nuevamente generó debate al comparar ese torneo con la Copa del Mundo: "Tienen la misma dimensión".
Más allá de las declaraciones sobre los campeonatos, el jugador dejó en claro que todavía no definió cuál será su futuro inmediato con la selección. Su intención es tomarse un tiempo para analizar los próximos pasos y evitar decisiones impulsivas tras la eliminación.
Una despedida con números récord
El encuentro ante España también significó el cierre de una extensa historia mundialista para el portugués. A lo largo de seis Copas del Mundo, disputó 27 partidos y convirtió 11 goles: uno en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Qatar 2022 y tres en 2026.
Sobre el desarrollo del partido ante España, el delantero consideró que fue un encuentro equilibrado y que la diferencia estuvo marcada por pequeños detalles.
"Fue un partido muy equilibrado, podía ser para cualquiera de los dos; ellos tuvieron esa cuota de suerte y marcaron sobre el final, pero así es el fútbol, fue un partido muy bien disputado", finalizó.
Portugal quedó eliminado del Mundial tras perder 1-0 ante España, con el gol de Mikel Merino a los 46 minutos del segundo tiempo. Por su parte, el conjunto español avanzó a los cuartos de final y aguardaba por la definición de su próximo rival.
Con su despedida mundialista, Cristiano Ronaldo puso punto final a una de las carreras más importantes en la historia de los Mundiales, dejando una marca imborrable en Portugal y en el fútbol internacional.