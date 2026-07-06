Selección Argentina: Paredes, Tagliafico y Julián Álvarez, las variantes que analiza Scaloni

La Selección Argentina se prepara para enfrentar este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará desde las 13, hora argentina, en el Atlanta Stadium, y marcará el inicio de una instancia eliminatoria para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Luego de la victoria por 3 a 2 en tiempo suplementario frente a Cabo Verde, el cuerpo técnico analiza modificaciones para darle mayor equilibrio al equipo. El rendimiento en el último compromiso dejó aspectos a corregir, especialmente en la mitad de la cancha, y Scaloni anticipó que evaluaba variantes para el próximo encuentro.

La formación todavía no fue confirmada oficialmente. Sin embargo, la principal alternativa que se perfila es el ingreso de Leandro Paredes en el mediocampo, con la posibilidad de que Thiago Almada deje su lugar entre los titulares.

Cambios en el mediocampo y la defensa

La presencia de Paredes podría aportar recuperación y orden en la zona central. Su ingreso también permitiría que Alexis Mac Allister tenga mayor libertad para llegar al área rival y participar en la elaboración ofensiva de la Selección Argentina.

Otra variante que analiza Scaloni está vinculada al lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico aparece como opción para volver al equipo titular, luego de que Facundo Medina ocupara esa posición en los últimos compromisos.

Paredes podría ingresar al once titular.

La experiencia del defensor de Lyon podría pesar en un duelo de eliminación directa. De todos modos, la decisión final dependerá de la última práctica y de la evaluación física de los jugadores antes del encuentro ante el seleccionado africano.

La duda en el ataque

En ofensiva, la discusión pasa por quién acompañará a Lionel Messi. Julián Álvarez aparece con chances de recuperar la titularidad, aunque Lautaro Martínez también se mantiene como una alternativa para el cuerpo técnico.

La posible presencia de Álvarez dependerá de la consideración de Scaloni sobre su ritmo futbolístico y su respuesta física. El delantero podría aportar movilidad y presión alta, en un encuentro donde la Selección Argentina buscará recuperar mayor intensidad desde el inicio.

De esta manera, la probable formación sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina llegó a Atlanta luego de trasladarse desde Miami y tendrá este lunes su última práctica antes del duelo. El ganador del cruce ante Egipto avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026.