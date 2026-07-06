“La magnitud del desastre es monstruosa", describieron bomberos entrerrianos al regresar de Venezuela

Brigadistas entrerrianos regresaron al país luego de participar durante una semana en las tareas de búsqueda y rescate desplegadas en las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela. Los bomberos voluntarios de Gualeguay, Gastón Velázquez y Osiris López, arribaron durante la madrugada al aeropuerto de Ezeiza y, antes de regresar a Entre Ríos, compartieron con Elonce el duro panorama que encontraron en el lugar del desastre.

Los rescatistas integraron el contingente argentino especializado en búsqueda con canes y trabajaron junto a los bomberos de Caracas en el epicentro de la tragedia, donde participaron de operativos para localizar personas con vida y víctimas fatales entre los escombros.

Una semana de intenso trabajo en el epicentro del desastre

Los brigadistas arribaron a Venezuela el lunes pasado y comenzaron a trabajar pocas horas después junto a los equipos locales. "Llegamos al epicentro del terremoto y empezamos a trabajar en conjunto con los bomberos de Caracas, que nos iban asignando distintos sectores donde realizar las búsquedas", explicó Velázquez.

Brigadistas entrerrianos relataron el drama vivido en las zonas de los terremotos en Venezuela

La delegación entrerriana viajó con dos perros especialmente entrenados para diferentes tipos de búsqueda. Oma, especializado en localizar personas con vida, y Roma, preparado para detectar restos humanos. "La tarea ha sido muy ardua y hemos tenido buenos resultados en lo que respecta al tema búsquedas", detalló.

Según precisaron, el balance de la misión fue positivo desde el punto de vista operativo. "El resumen del trabajo fueron 48 localizaciones entre personas con vida y restos humanos. Dentro de esas localizaciones hubo cinco personas halladas con vida, entre ellas, dos niños", relató Velázquez.

"Cuando llegás al lugar entendés la magnitud de la tragedia"

Los rescatistas coincidieron en que ninguna imagen previa logra reflejar el verdadero impacto del desastre. "Uno se hace una idea viendo las noticias, pero cuando llegás al lugar sinceramente es algo monstruoso. Había más de 700 edificios caídos. La magnitud del desastre es enorme", describió López.

Velázquez sostuvo que la misión representó una de las experiencias más importantes de su carrera como brigadista. "Fue una experiencia increíble desde el punto de vista profesional. Fue una tragedia para el pueblo venezolano, pero nosotros nos preparamos durante años para dar respuesta en este tipo de tragedias y pudimos hacerlo", expresó.

Sin embargo, reconoció que siempre queda la sensación de haber querido hacer más. "Siempre te queda la sensación de poder haber hecho un poquito más, pero había lugares completamente inaccesibles o muy peligrosos. Todo el tiempo trabajábamos con un jefe de seguridad que evaluaba las estructuras antes de permitirnos ingresar", explicó.

El drama de las familias y una solidaridad conmovedora

A medida que pasan los días, las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen, aunque los familiares continúan esperando noticias. "Las esperanzas nunca se pierden, pero uno sabe que cada vez es más difícil encontrar personas con vida", afirmó Gastón.

Los brigadistas señalaron que, además del trabajo técnico, muchas veces terminaron brindando contención emocional a quienes aguardaban junto a los edificios derrumbados. "Los familiares se acercaban a hablar con nosotros. Muchas veces simplemente escucharlos ya era una forma de ayudarlos. Son situaciones muy fuertes", sostuvo Osiris.

También destacaron la enorme solidaridad del pueblo venezolano durante toda la misión. "La gente colaboró permanentemente con nosotros. Nos ofrecían alimentos, agua, lugares para descansar o ir al baño. Ellos mismos participaban de las búsquedas y nos aportaban información sobre los edificios y las personas desaparecidas", relató Velázquez.

Una tragedia que recién comienza

Los bomberos entrerrianos remarcaron que, aunque la etapa más intensa de búsqueda comienza a finalizar, el proceso de recuperación será largo. "Esto recién empieza. La reconstrucción va a llevar muchísimo tiempo y la ayuda internacional va a seguir siendo necesaria", afirmó López.

Indicó además que en las zonas más afectadas, en La Guaira, pudieron observar numerosos campamentos donde permanecen evacuadas las familias que perdieron sus viviendas. "Hay mucha gente viviendo en campamentos y se nota que la ayuda está llegando. Vimos médicos, veterinarios y muchos voluntarios trabajando para asistir tanto a las personas como a los equipos de rescate", señaló.

Finalmente, ambos brigadistas agradecieron el respaldo recibido durante la misión y destacaron la importancia de la capacitación permanente para afrontar este tipo de emergencias. "Nosotros nos preparamos durante muchos años para poder responder cuando ocurren tragedias como esta. Ojalá la ayuda continúe porque Venezuela la va a necesitar durante mucho tiempo", concluyeron.