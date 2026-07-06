Antonio Tarragó Ros dejó el "Alma Entrerriana" como aporte cultural para Entre Ríos

Antonio Tarragó Ros donó la obra "El Alma Entrerriana" al patrimonio cultural de Entre Ríos durante una presentación realizada en el Centro de Convenciones de Concordia. El material propone un recorrido por la música, la historia y distintos aspectos de la identidad provincial.

La actividad contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, autoridades locales y público de la ciudad. La presentación en Concordia se realizó luego del espectáculo ofrecido el sábado en Diamante, donde también se difundió el trabajo del músico.

La obra quedará a disposición de la Secretaría de Cultura, el Consejo General de Educación y otros organismos provinciales que puedan utilizarla para ampliar su alcance. El objetivo es que el contenido pueda ser difundido como herramienta de preservación y transmisión de expresiones culturales entrerrianas.

Una recopilación de música e historia provincial

El trabajo de Antonio Tarragó Ros reúne 48 temas tradicionales de Entre Ríos, interpretados con acordeón, guitarra y voz. La propuesta busca recuperar composiciones vinculadas al género y mantener una instrumentación reducida, centrada en esos tres elementos.

Además, El Alma Entrerriana está conformada por cuatro fascículos dedicados a la flora, la fauna, las aves y los reptiles de la provincia. A ese material se suman 100 biografías de figuras vinculadas a la historia, la cultura, la ciencia y las leyendas entrerrianas.

Durante la presentación, el músico explicó que la iniciativa surgió de un trabajo de recopilación sobre obras que formaron parte de su propia formación artística. “Es un homenaje a la identidad y a la cultura de Entre Ríos, pensado para que llegue a la gente y permanezca en el tiempo”, expresó.

La propuesta será de acceso gratuito

Antonio Tarragó Ros señaló que cada programa cuenta con un código QR para que el público pueda descargar sin costo el contenido y compartirlo. Según detalló, esa modalidad fue pensada para facilitar el acceso de familias, instituciones y personas interesadas en conocer el material.

Frigerio destacó la donación y sostuvo que la producción representa un aporte para las futuras generaciones. “Los entrerrianos lo tomamos como un legado cultural invaluable”, manifestó durante el acto, al referirse al trabajo desarrollado por el artista.

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, también valoró la presentación y definió la obra como una recopilación de relevancia para la cultura provincial. Remarcó, además, el vínculo de Antonio Tarragó Ros con el chamamé y su trayectoria en la difusión de expresiones populares de la región.

El homenaje a Rubén Cuestas

Durante el espectáculo, el músico fue notificado sobre el fallecimiento de Rubén Cuestas. En ese contexto, decidió rendirle homenaje en vivo con la interpretación de “María va”, acompañado por el público presente en la sala.

La donación de El Alma Entrerriana incorpora un nuevo material al patrimonio cultural de Entre Ríos, con una propuesta que combina canciones, referencias históricas, contenidos educativos y elementos vinculados al ambiente provincial.