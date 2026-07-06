El mayor premio del Quini 6 en la historia de Entre Ríos se jugó en una agencia de Paraná

Un apostador de Paraná ganó más de $5.450 millones en el Quini 6 y se convirtió en el mayor ganador de la historia del juego en Entre Ríos. El premio correspondió a la modalidad La Revancha, que tuvo un único ganador en todo el país durante el sorteo realizado este domingo.

La apuesta fue realizada en la Agencia Nº 11, ubicada sobre calle Casiano Calderón 1087 de la capital entrerriana, que además recibirá el premio estímulo correspondiente por haber vendido el ticket ganador, pudo confirmar Elonce a través del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).

Con un pozo de $5.450.960.890,80, el afortunado apostador rompió todos los récords provinciales del tradicional juego administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Los números que cambiaron una vida

La fortuna llegó gracias a la modalidad La Revancha, en la que el ganador acertó los seis números sorteados: 01 - 03 - 07 - 09 - 25 - 29

Al tratarse del único ganador, se quedó con la totalidad del pozo acumulado, uno de los más importantes que entregó el Quini 6 desde su creación.

Todos los resultados del sorteo

Los números sorteados este domingo fueron los siguientes:

-Tradicional: 27 - 29 - 32 - 33 - 37 - 39 (Vacante).

-La Segunda: 05 - 14 - 22 - 23 - 36 - 45 (Vacante).

-La Revancha: 01 - 03 - 07 - 09 - 25 - 29 (1 ganador: $5.450.960.890,80).

-Siempre Sale: 01 - 10 - 15 - 22 - 36 - 37 (34 ganadores con cinco aciertos, que recibirán $13.682.662,94 cada uno).

Cuánto cobrará realmente el ganador

Si bien el premio supera los $5.450 millones, el ganador no recibirá la totalidad del monto debido al impuesto nacional que grava este tipo de premios.

La legislación vigente establece una retención del 31% sobre el 90% del premio, lo que equivale aproximadamente al 28% del monto total.

De esta manera, el descuento rondará los $1.526 millones, por lo que el ganador percibirá alrededor de $3.925 millones, cifra que puede variar levemente según la liquidación definitiva que realice la Lotería de Santa Fe.

Cómo deberá cobrar el premio

Al tratarse de un premio superior a $3.500.000, el ganador no podrá cobrarlo en la agencia donde realizó la apuesta.

Para percibir el dinero deberá presentarse ante el IAFAS, cuya sede central se encuentra en Paraná, con la siguiente documentación:

-El ticket original ganador.

-Fotocopia del DNI.

-Constancia del CBU de una cuenta bancaria.

El pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Además, el ganador dispone de 15 días hábiles desde el día siguiente al sorteo para presentarse y reclamar el premio. Si no lo hace dentro de ese plazo, pierde el derecho a cobrarlo.

Un juego con historia

El Quini 6 nació en la provincia de Santa Fe y tuvo su primer sorteo el 7 de agosto de 1988, convirtiéndose con el paso de los años en uno de los juegos de azar más populares del país.

En cada apuesta, los participantes deben elegir seis números entre 46 posibles, pudiendo participar en distintas modalidades como Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.

En esta oportunidad, la suerte quedó en Paraná y marcó un nuevo récord para la provincia de Entre Ríos.