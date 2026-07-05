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Quini 6: un apostador de Entre Ríos se llevó más de $5.400 millones en La Revancha y en el Siempre Sale hubo 34 ganadores

Uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo dejó un nuevo millonario en Paraná. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.700 millones de pesos.

5 de Julio de 2026
Sorteo de este domingo.
Sorteo de este domingo.

REDACCIÓN ELONCE

Uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo dejó un nuevo millonario en Paraná. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.700 millones de pesos.

Este domingo salió uno de los pozos millonarios del Quini 6 y dejó un nuevo millonario en el país. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.700 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 37-39-32-27-29-33. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles $3.676 millones.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 22-23-05-36-14-45. No hubo ganadores. En la próxima, habrá en juego 1.100 millones para el próximo sorteo.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 29-25-03-09-01-07. Tuvo 1 ganador oriundo de Paraná que se lleva 5.450 millones. La apuesta fue en la Agencia 11-00, calle Casiano Calderón.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 01-22-10-15-36-37. Hubo 34 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $13.682 millones.

Temas:

Quini 6 Siempre Sale ganadores
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