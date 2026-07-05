Con doblete de Haaland, Noruega venció a Brasil y jugará los cuartos de final del Mundial

El Androide convirtió un doblete con el que los Vikingos se impusieron 2-1.

Noruega eliminó a Brasil del Mundial 2026 al imponerse 2 a 1 en los octavos de final y protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo. Con dos goles de Erling Haaland en el segundo tiempo, el conjunto europeo dejó en el camino a la selección dirigida por Carlo Ancelotti y se clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre México e Inglaterra.

¡HISTÓRICO! UN DOBLETE DE HAALAND ELIMINÓ A BRASIL DEL MUNDIAL | Brasil 1-2 Noruega | RESUMEN | M91

Haaland fue decisivo para la clasificación

Durante gran parte del encuentro, Brasil intentó imponer condiciones, aunque no consiguió trasladar ese dominio al marcador. La Verdeamarela incluso desperdició un penal en el primer tiempo, una oportunidad que terminó pesando en el desarrollo del partido.

NI SE INMUTÓ: Carletto se quedó sentado y mascando chicle tras el penal errado de Bruno Guimaraes. El que estaba preparado para festejarlo... ¡ERA ENDRICK! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Ve24fjnlw6 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

¡¡REMARON TANTO QUE AYUDARON AL GOLEADOR!! GOLAZO DE CABEZA DE HAALAND PARA EL 1-0 DE NORUEGA VS. BRASIL EN LOS 8VOS DE LA COPA DEL MUNDO. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Y5RBbKci8n — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

Noruega encontró la diferencia a los 79 minutos, cuando Erling Haaland conectó de cabeza un centro de Andreas Schjelderup y abrió el marcador.

Lejos de conformarse, el delantero volvió a aparecer a los 89 minutos. Recibió fuera del área y sacó un potente remate cruzado de zurda para establecer el 2-0, un resultado que prácticamente sentenció la clasificación de los nórdicos.

¡¡¡ESTÁS DEMENTE ANDROIDE!!! ZURDAZO LETAL CRUZADO DE HAALAND PARA SU DOBLETE Y EL 2-0 DE NORUEGA ANTE BRASIL. HISTORIA. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/yQMVXX6kA8 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

Brasil reaccionó demasiado tarde

La selección brasileña solo pudo descontar en el décimo minuto de descuento. Neymar cambió un penal por gol tras una ejecución cruzada, aunque el tanto únicamente sirvió para decorar el resultado.

¡NEYMAR PICANTE! El 10 de Brasil convirtió el penal, y lo fue a buscar a Nyland. ¡Se le rió y le hizo gestos al arquero de Noruega! Luego lo festejó con la tribuna. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/E48exWNJ8W — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

De esta manera, el equipo de Carlo Ancelotti se despidió del Mundial antes de los cuartos de final y quedó eliminado en una de las grandes sorpresas de la competencia. Noruega, en cambio, confirmó su gran presente y continúa en carrera por el título.

Ahora, el conjunto escandinavo espera por el vencedor del duelo entre México e Inglaterra, con el que disputará un lugar en las semifinales.