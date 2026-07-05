“Hay que levantar la cabeza y seguir trabajando”, afirmó Candia tras la derrota ante San Martín

La derrota frente a San Martín de Tucumán dejó a Patronato en el puesto 16 de la Zona B con 21 puntos y profundizó una racha de seis partidos sin victorias. Tras el encuentro, el entrenador Marcelo Candia analizó el presente del equipo, explicó cómo vivió el desarrollo del partido y aseguró que el plantel continuará trabajando para revertir la situación.

"Es un partido que podríamos haber ganado"

En diálogo con Elonce, Candia afirmó: "Vamos a seguir trabajando para intentar traernos los tres puntos. Es un partido que podríamos haber ganado, pero tuvimos dos o tres situaciones claras. Nos está costando desde principio de año”.

Candia consideró que el desarrollo cambió luego del tanto convertido por San Martín. "Los primeros quince minutos fueron bastante buenos, la tuvimos. Por un error, nos hacen el gol. Nos afectó mucho".

"Nos faltó un poco más de fútbol"

El entrenador sostuvo que el equipo trabaja aspectos ofensivos, aunque reconoció que todavía no logra trasladarlo a los partidos. "Nos faltó un poco más de fútbol. Entrenamos en definición. Lo anímico nos está costando", remarcó.

En ese sentido, insistió en que la única forma de salir del momento es continuar trabajando. "Es cuestión de trabajar. No hay otro camino hasta que llegue el gol, así se gana confianza".

La racha y la llegada de refuerzos

Consultado por el presente del equipo, que acumula seis encuentros sin victorias, Candia remarcó la necesidad de afrontar el momento con responsabilidad. "No me consideraba el mejor en su momento y tampoco el peor. No esperábamos esta racha y tenemos que salir a dar la cara como corresponde".

También hizo referencia a las expectativas que existían sobre la fortaleza como local. "Todos los puntos iban a quedar en casa, se decía, pero los partidos son durísimos. Hay que levantar la cabeza y seguir trabajando".

Respecto del mercado de pases, explicó que la incorporación de futbolistas no depende exclusivamente de él. "No depende de mí. Tenemos charlas, se extendió el libro de pases, nos da un poquito más de aire".

Las variantes durante el partido

Finalmente, Candia explicó las decisiones que tomó durante el segundo tiempo y por qué no modificó el esquema defensivo pese a estar en desventaja. "Tenían mucha gente fresca de contra y quedaba mucha cancha, teníamos que seguir luchando hasta el último momento. No podíamos desarmar la línea de cuatro", aseguró.

También detalló la situación física de algunos de los delanteros del plantel. "Rivero viene arrastrando una molestia y a Attis todavía no le pudimos encontrar el ritmo de él, y Diego Armando Díaz estaba para 25 minutos, no más que eso", contó.

El entrenador cerró la entrevista con la convicción de que el equipo debe insistir en el trabajo para cortar la mala racha y recuperar terreno en la Primera Nacional.