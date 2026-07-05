Chocó contra un vacuno en Ruta 2, perdió el control del auto y fue hospitalizado

Un hombre resultó herido este viernes por la tarde luego de protagonizar un accidente vial en el kilómetro 10 de la Ruta Provincial Nº 2, en el departamento Feliciano. El auto que conducía impactó contra un bovino que se encontraba sobre la calzada, perdió el control y terminó en la banquina.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió cuando un Toyota Etios gris circulaba en sentido este-oeste. Por causas que se tratan de establecer, el vehículo chocó contra una vaca de raza Bradford, pelaje colorado.

Como consecuencia del fuerte impacto, el animal murió y quedó tendido sobre la cinta asfáltica, mientras que el vehículo terminó fuera de la calzada.

El conductor fue derivado a Concordia

El conductor, un hombre mayor de edad domiciliado en Feliciano, fue asistido en el lugar por personal de salud debido a las lesiones que presentaba, entre ellas cortes y un fuerte golpe en la zona torácica.

Posteriormente fue trasladado al hospital de Feliciano, donde fue examinado por el médico de guardia y el médico policial. Debido a la complejidad de las lesiones, se dispuso su derivación al hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia, para la realización de estudios de mayor complejidad.

Secuestraron el vehículo y elementos para la investigación

Por disposición de las autoridades judiciales, se secuestró el auto involucrado en el siniestro. Además, los investigadores incautaron parte del cuero del animal donde se encontraba estampada la marca del semoviente y las caravanas identificatorias, con el objetivo de avanzar en las actuaciones correspondientes.

En el lugar trabajó personal de la Jefatura Departamental Feliciano, efectivos de la Brigada de Abigeato y Bomberos Voluntarios.