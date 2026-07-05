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Paraná Se iba a realizar en Anacleto Medina Sur

Por las condiciones climáticas, se suspendió la Peña Celeste y Blanca

Debido a las condiciones climáticas previstas para este domingo, se suspendió la realización de la Peña Celeste y Blanca, que se iba a desarrollar en el Polideportivo San Jorge, en el barrio Anacleto Medina Sur.

5 de Julio de 2026
Se suspendió la Peña Celeste y Blanca.
Se suspendió la Peña Celeste y Blanca. Foto: (MdP).

Debido a las condiciones climáticas previstas para este domingo, se suspendió la realización de la Peña Celeste y Blanca, que se iba a desarrollar en el Polideportivo San Jorge, en el barrio Anacleto Medina Sur.

La Municipalidad de Paraná informa que, debido a las condiciones climáticas previstas para este domingo, se suspendió la realización de la Peña Celeste y Blanca, que se iba a desarrollar en el Polideportivo San Jorge, en el barrio Anacleto Medina Sur.

 

La actividad iba a contar con la participación de Ecos del Alma, Claudio y Los Parranderos y El Legado Paraná, artistas seleccionados en el marco del ciclo Encuentros Culturales Comunitarios, una propuesta que impulsa la participación de artistas locales en los barrios a partir de las Convocatorias Culturales 2026.

 

La jornada era organizada junto a las comisiones vecinales Gaucho Rivero y Anacleto Medina Norte, merenderos y organizaciones comunitarias del barrio, con el acompañamiento de distintas áreas de la Municipalidad de Paraná.

Temas:

Municipalidad de Paraná Peña Celeste y Blanca anacleto medina
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