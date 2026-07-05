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Policiales Fatal suceso tras un incendio

Un hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por incendio en Concepción del Uruguay

El incendio ocurrió esta madrugada, cuando una vivienda fue consumida por las llamas. El propietario logró salir ileso, pero sufrió una descompensación al ver su casa y falleció horas después en el hospital tras un paro cardíaco.

5 de Julio de 2026
Incendio: murió tras perder su casa por el fuego.
Incendio: murió tras perder su casa por el fuego. Foto: (Redes).

REDACCIÓN ELONCE

El incendio ocurrió esta madrugada, cuando una vivienda fue consumida por las llamas. El propietario logró salir ileso, pero sufrió una descompensación al ver su casa y falleció horas después en el hospital tras un paro cardíaco.

Un incendio conmocionó durante la madrugada de este domingo a los vecinos del barrio La Concepción, en Concepción del Uruguay. Un hombre de 50 años falleció horas después de que un incendio destruyera por completo su vivienda. Si bien logró salir sin quemaduras, sufrió una crisis nerviosa tras perder su casa en el incendio y posteriormente, un paro cardíaco que terminó con su vida.

 

El siniestro se inició alrededor de las 0.30 en una vivienda ubicada sobre calle 25 de Agosto. Personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras un llamado de emergencia y encontró al propietario fuera de la casa.

(Uruguayenses Digital).
(Uruguayenses Digital).

Según relató el hombre a los efectivos, la estufa tipo hogar, con la que se calefaccionaba se derrumbó repentinamente, y los leños encendidos cayeron sobre la habitación, provocando que el fuego se propagara rápidamente por toda la vivienda.

 

Las pérdidas fueron totales y el dueño se descompensó

 

Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para controlar las llamas, aunque el incendio provocó pérdidas materiales totales. En un primer momento se constató que el propietario no presentaba lesiones ni quemaduras, pero debió ser asistido por una ambulancia del servicio de emergencias 107 debido a una severa crisis nerviosa.

 

El hombre fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza para una evaluación médica. Sin embargo, poco después de ingresar al nosocomio sufrió un paro cardíaco y fue derivado de urgencia a la sala de reanimación.

Los profesionales de la salud lograron estabilizarlo inicialmente, aunque su estado permaneció crítico y bajo permanente observación médica.

(Uruguayenses Digital).
(Uruguayenses Digital).

 

Las causas del fallecimiento

 

Cerca de las 4.15, las autoridades del hospital confirmaron el fallecimiento del paciente tras sufrir un nuevo paro cardíaco. De acuerdo con las actuaciones policiales, el propio damnificado había manifestado que padecía antecedentes de problemas cardíacos.

 

La investigación quedó a cargo de la División Policía Científica y de la fiscal de turno, María José Labalta, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

 

El examen forense, que estará a cargo del médico Adrián Siemens, buscará establecer con precisión las causas del deceso y determinar la relación entre el cuadro cardíaco y el dramático episodio que terminó con la pérdida total de la vivienda.

Temas:

Concepción del Uruguay Incendio paro cardíaco murió
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