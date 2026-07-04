Operativo de saturación en Concordia: la Policía controló vehículos y secuestró estupefacientes

Los allanamientos se realizaron en más de cinco barrios

Efectivos policiales de Concordia realizó este sábado un operativo preventivo de saturación en distintos barrios de la ciudad, que dejó como saldo la identificación de 27 personas, el control de cinco motocicletas y el secuestro de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló entre las 17 y las 21 horas en jurisdicción de las comisarías Sexta, Cuarta, Octava y Segunda, con recorridas por los barrios Pampa Soler, Asentamiento La Bianca, 708 Viviendas, Kilómetro 6, Las Viñas, Llamarada, Centenario, Independencia, Villa Jardín, Sarmiento, Arrocera, Las Colinas y Sapito.

Del operativo participaron efectivos de la Sección Cuerpo y Guardia, personal motorizado, integrantes de la Sección Motorizada y del Grupo Especial Concordia (G.E.C.), quienes realizaron controles preventivos en distintos puntos estratégicos.

Secuestraron marihuana y cocaína

Uno de los procedimientos se registró alrededor de las 17:45 en inmediaciones de las calles Pellegrini y Los Fresnos, en el barrio Asentamiento La Bianca.

Según informó la Policía, dos hombres intentaron desprenderse de varios envoltorios al advertir la presencia de los móviles policiales y luego evidenciaron una actitud de nerviosismo, lo que motivó la intervención de los efectivos.

Tras identificar a ambas personas, se dio participación a la División Drogas Peligrosas, cuyos agentes realizaron las pruebas correspondientes y determinaron que cinco de los envoltorios contenían una sustancia vegetal compatible con marihuana, mientras que otro envoltorio contenía una sustancia compatible con cocaína.

Los estupefacientes fueron formalmente secuestrados como parte de la investigación.

La causa quedó en manos del fiscal de turno, Tomás Tscherning, quien dispuso las actuaciones judiciales correspondientes.