Mbappé explotó tras vencer a Paraguay: "Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos"

La clasificación de Francia a los cuartos de final del Mundial 2026 no solo dejó un ajustado triunfo por 1-0 sobre Paraguay, sino también las explosivas declaraciones de Kylian Mbappé, quien cuestionó con dureza el planteo del conjunto sudamericano tras un partido cargado de fricción y duelos físicos.

El delantero del Real Madrid, autor del gol de la victoria desde el punto penal, aseguró que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro intentó llevar el encuentro a un terreno más físico que futbolístico y afirmó que Francia supo responder de la misma manera.

"Sabíamos el tipo de partido que iba a ser. Si ellos nos mandan a la m..., nosotros también los mandamos a la m...". Mbappé sostuvo que el seleccionado francés estaba preparado para afrontar un encuentro de máxima intensidad y descartó que su equipo fuera a modificar su actitud ante las provocaciones.

"Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin y a hacer jugadas lindas, pero no. También podemos jugar al fútbol sucio".

El capitán de Francia incluso fue más allá al valorar la capacidad de su equipo para adaptarse al desarrollo del partido. "Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. En el fútbol sucio fuimos mejores".

Créditos: Bill L Streicher | Reuters

Finalmente, el atacante destacó que, pese a la resistencia paraguaya, Francia logró imponer su jerarquía. "Ellos no quisieron jugar tanto al fútbol y nosotros mostramos que sabíamos y que éramos mejores que ellos".

Un duelo caliente con Juan José Cáceres

La tensión que describió Mbappé quedó reflejada durante el primer tiempo, especialmente en su enfrentamiento con el lateral paraguayo Juan José Cáceres.

Créditos: Dan Mullan

Apenas transcurridos seis minutos de juego, el defensor sujetó al delantero francés para frenar una de sus aceleraciones, una acción que marcó el inicio de un intenso duelo individual.

Lejos de bajar la intensidad, Cáceres mantuvo una marca agresiva durante todo el encuentro, acompañando el planteo de presión constante que propuso Paraguay para limitar el poder ofensivo francés.

La situación alcanzó su punto máximo sobre el final de la primera parte. Visiblemente molesto por la férrea marca, Mbappé reaccionó con insultos dirigidos tanto a Cáceres como al defensor Junior Alonso, reflejando el clima de alta tensión que se vivía sobre el terreno de juego.

Créditos: Maxvppp

El enfrentamiento entre ambos futbolistas se convirtió en una de las imágenes más comentadas de los octavos de final, en un partido donde Francia necesitó paciencia y un penal convertido por Mbappé para romper la resistencia paraguaya.

Con la victoria, el conjunto dirigido por Didier Deschamps avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Marruecos en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.