Canadá-Marruecos y Paraguay-Francia inauguran los octavos del Mundial 2026

El Mundial 2026 pondrá en marcha este sábado los octavos de final, con dos encuentros que abrirán una nueva etapa eliminatoria de la Copa del Mundo. Canadá se medirá con Marruecos y, más tarde, Paraguay enfrentará a Francia por un lugar entre los ocho mejores seleccionados del certamen.

La actividad comenzará a las 14, hora de Argentina, con el cruce entre Canadá y Marruecos en el Houston Stadium. Luego, desde las 18, Paraguay jugará frente a Francia en el Philadelphia Stadium, en un duelo que reunirá a una de las sorpresas del torneo y a uno de los equipos que aparece entre los candidatos.

Los dos partidos podrán seguirse por DSports y la plataforma DGO, que cuentan con la transmisión completa de la Copa del Mundo. Además, el encuentro entre Paraguay y Francia también será emitido por TyC Sports.

Canadá y Marruecos abren la jornada

Canadá llega a esta instancia luego de superar por 1 a 0 a Sudáfrica en la ronda anterior. El seleccionado anfitrión había terminado segundo en su grupo, detrás de Suiza, y buscará alcanzar los cuartos de final ante un rival que viene de superar una eliminatoria exigente.

Marruecos consiguió su pase tras dejar en el camino a Países Bajos en una definición por penales. Los Leones del Atlas habían finalizado en el segundo puesto del Grupo C y sostuvieron su recorrido en el torneo luego de un cruce que se extendió más allá de los 90 minutos.

El primer partido del día pondrá frente a frente a dos equipos que lograron avanzar con recorridos diferentes, pero que tendrán la posibilidad de instalarse entre los ocho mejores del Mundial 2026. El ganador seguirá en competencia y aguardará por el vencedor del duelo entre Paraguay y Francia.

Paraguay busca otro golpe ante Francia

Paraguay se transformó en una de las revelaciones de la Copa del Mundo. En la ronda previa igualó 1 a 1 con Alemania durante los 120 minutos y luego se impuso 4 a 3 en la tanda de penales, resultado que le permitió dejar afuera a uno de los seleccionados europeos de mayor trayectoria.

Francia, en tanto, avanzó con una actuación contundente frente a Suecia. El equipo dirigido por Didier Deschamps se impuso 3 a 0, con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Bradley Barcola, luego de haber liderado el Grupo I en la primera fase.

El encuentro en Filadelfia marcará el cierre de la primera jornada de octavos. Paraguay intentará sostener la solidez que mostró frente a Alemania, mientras que Francia buscará ratificar su condición de favorito y continuar su camino en el Mundial 2026.