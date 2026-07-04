Selección Argentina enfrentará a Egipto en octavos: cómo juega el equipo de Salah

La Selección Argentina ya conoce a su rival para los octavos de final del Mundial 2026. Tras superar a Cabo Verde por 3 a 2 en tiempo suplementario, el equipo de Lionel Scaloni se medirá ante Egipto el martes 7 de julio, desde las 13 de Argentina, en el estadio de Atlanta.

Egipto avanzó luego de eliminar a Australia por penales, tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos. El triunfo significó un paso histórico para los Faraones, que lograron imponerse por primera vez en un cruce de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Será el primer enfrentamiento entre la Selección Argentina y Egipto en un Mundial. Los antecedentes entre ambos países son escasos, aunque todos terminaron con triunfos argentinos entre partidos de mayores, Juegos Olímpicos y categorías juveniles.

La Selección Argentina llegará a Atlanta luego de una actuación con altibajos frente a Cabo Verde. El equipo sufrió más de lo esperado ante un rival que aprovechó los espacios y llevó el partido al tiempo suplementario, una advertencia que Scaloni tendrá en cuenta para el próximo compromiso.

Un rival que prioriza el orden y el contraataque

Egipto es dirigido por Hossam Hassan, máximo goleador histórico de su selección, y suele utilizar un esquema 4-2-3-1. El conjunto africano apuesta por un bloque medio, busca cerrar los caminos interiores y acelerar en ataque cuando recupera la pelota.

La Selección Argentina deberá prestar atención a la velocidad de sus extremos y mediapuntas. Mostafa Zico y Emam Ashour aparecen como piezas importantes en la transición ofensiva, mientras que Ashour suma dos goles en el torneo y se ubica entre los principales anotadores del plantel.

Selección de Egipto.

El gran referente de Egipto es Mohamed Salah. El atacante llega a los octavos con un gol y dos asistencias en el Mundial, aunque su influencia no se limita a las estadísticas: es el encargado de conducir los ataques, ejecutar las pelotas detenidas y asumir las decisiones en los momentos de mayor presión.

Salah fue determinante en la clasificación frente a Australia. En el cierre del tiempo reglamentario generó una de las acciones más claras del equipo y luego convirtió su penal en la definición, en una serie que terminó 4 a 2 a favor de Egipto.

Las claves que deberá atender Argentina

La Selección Argentina tendrá la posesión como uno de los ejes del partido, pero deberá evitar pérdidas que permitan a Egipto correr con espacios. El rival mostró capacidad para sostener partidos cerrados y tiene futbolistas que pueden resolver una jugada aislada, incluso cuando no domina el desarrollo.

En defensa, Egipto presenta algunos puntos que la Selección Argentina puede explotar. Los laterales Ahmed Fatouh, Karim Hafez y Mohamed Hany alternaron en el torneo y tuvieron dificultades para controlar ataques por las bandas, un sector en el que Lionel Messi, Thiago Almada, Nahuel Molina o los extremos argentinos pueden encontrar ventajas.

La Selección Argentina buscará meterse entre los ocho mejores del Mundial ante un rival que llega fortalecido por su clasificación histórica. Para Scaloni, el desafío será sostener la jerarquía ofensiva del equipo y corregir los desajustes que aparecieron ante Cabo Verde, porque Egipto ya demostró que puede competir en partidos de alta tensión.