Lisandro Martínez destacó el carácter de Argentina tras la clasificación a octavos del Mundial

Lisandro Martínez dejó en claro su satisfacción luego de la trabajada victoria de Argentina sobre Cabo Verde, un triunfo que llegó en tiempo suplementario y que le permitió al seleccionado nacional avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. El defensor entrerriano, autor de un gol y de la asistencia para el tanto de Lionel Messi, fue una de las figuras del encuentro y, una vez finalizado el partido, destacó la fortaleza anímica del plantel para superar un compromiso que se presentó mucho más complicado de lo esperado.

El zaguero del Manchester United reconoció que, si bien su prioridad siempre pasa por el trabajo defensivo, esta vez pudo aportar también en el ataque. "Siempre me preocupo para que no me hagan goles, pero por suerte hoy me voy contento con el mío", expresó con una sonrisa al analizar su destacada actuación.

Martínez también valoró el rendimiento del rival, que logró llevar al límite al vigente campeón del mundo. "Ellos hicieron un excelente partido, pero este equipo nunca se da por vencido", afirmó, resaltando la capacidad de reacción que mostró la Selección en los momentos más difíciles del encuentro.

Foto: AFA.

El defensor entrerriano destacó la unión del plantel

Durante la entrevista, el futbolista nacido en Entre Ríos hizo especial hincapié en la fortaleza del grupo, un aspecto que consideró determinante para sostener la ilusión mundialista. "Hay una energía hermosa en este equipo y eso se agiganta en los detalles", sostuvo al referirse al clima que se vive dentro del plantel conducido por Lionel Scaloni.

El defensor también reconoció que este tipo de compromisos exigen un esfuerzo extra y que el sufrimiento forma parte de las instancias decisivas de una Copa del Mundo. "A veces hay que sufrir", resumió, reflejando el desarrollo de un partido en el que Argentina debió sobreponerse a dos empates antes de conseguir la victoria definitiva.

En ese sentido, destacó el mérito de ambos seleccionados por la intensidad con la que disputaron el encuentro. "Hay dos equipos que dejaron todo, pero somos justos vencedores. Estoy muy feliz y orgulloso de este equipo", remarcó el central, convencido de que la clasificación fue el premio al esfuerzo colectivo.

Foto: AFA.

Un mensaje de confianza para lo que viene

Pensando en los próximos desafíos, Lisandro Martínez dejó un mensaje de cautela y compromiso de cara a los octavos de final. El defensor recordó que, en esta etapa del Mundial, cualquier descuido puede resultar determinante y que ningún rival ofrece facilidades.

"Luchamos hasta el final y nunca bajamos los brazos", destacó al referirse a la actitud que mostró la Selección durante los 120 minutos de juego. Además, advirtió que la experiencia frente a Cabo Verde debe servir como aprendizaje para los compromisos que restan en el torneo.

"Estos mata-mata son así, no hay que confiarse", concluyó el entrerriano, quien volvió a ser protagonista con la camiseta albiceleste y ratificó su importancia dentro de un equipo que ahora buscará seguir avanzando en el Mundial 2026 con el objetivo de defender el título conquistado en Qatar.