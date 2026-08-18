Juró Jorge Alberto Krieger como nuevo juez de Paz de Crespo

El nuevo juez de Paz de Crespo, Jorge Alberto Krieger, juró y tomó posesión del cargo durante una ceremonia realizada este martes en el Auditorio Municipal de esa ciudad. El acto fue encabezado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Germán Carlomagno.

Asistido por la secretaria general del STJ, Elena Salomón, Carlomagno fue el encargado de tomar juramento al nuevo magistrado. Krieger fue designado mediante el decreto 823/26, firmado el 31 de marzo pasado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

Durante la ceremonia, Krieger juró "por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo" el cargo para el que fue designado. Asimismo, asumió el compromiso de ejercer sus funciones "cumpliendo y haciendo cumplir las Constituciones de la Nación y de la Provincia".

Autoridades acompañaron la asunción en Crespo

Tras el juramento, Carlomagno felicitó al nuevo juez de Paz y le deseó éxitos en su gestión. Además, destacó la importancia que tiene la presencia del Superior Tribunal de Justicia en las diferentes jurisdicciones de Entre Ríos.

Por el STJ también participaron Claudia Mizawak, vocal de la Sala Nº 1 en lo Penal, y Gisela Schumacher, vocal de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial. La ceremonia reunió además a magistrados y agentes del Poder Judicial.

Entre las autoridades presentes estuvieron el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, y el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro. También asistieron representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, iglesias, cultos y entidades civiles, además de familiares y público en general.