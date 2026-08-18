Internaron de urgencia al papá de Tini Stoessel

Alejandro Stoessel, padre de Tini Stoessel, fue internado tras sufrir un fuerte dolor en el pecho que motivó su ingreso a la guardia del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro. Luego de realizarle distintos estudios, los profesionales decidieron mantenerlo hospitalizado para controlar su evolución.

El reconocido productor televisivo ingresó al establecimiento alrededor de las 17. Según trascendió en LAM, el malestar había comenzado durante el fin de semana, cuando se encontraba descansando en la localidad balnearia de Cariló.

Antes de emprender el regreso hacia Buenos Aires, el dolor se habría intensificado. Ante esa situación, su hijo Francisco Stoessel lo trasladó hasta la clínica para que fuera evaluado por profesionales.

Qué se sabe sobre el estado de Alejandro Stoessel

Una vez que ingresó a la guardia, el equipo médico realizó diferentes prácticas y una batería de estudios para determinar el origen del dolor.

Los resultados llevaron a los profesionales a decidir que permaneciera internado para realizar un seguimiento más exhaustivo. Sin embargo, desde el círculo cercano al productor llevaron tranquilidad respecto de su condición.

Stoessel se encontraba consciente y alojado en una habitación común. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, no fue trasladado a terapia intensiva ni necesitó una intervención quirúrgica de urgencia.

Su hijo Francisco permaneció pendiente de la situación y, luego de haberlo llevado al sanatorio, regresó horas más tarde con diferentes pertenencias para que su padre pudiera pasar la noche internado.

Sus antecedentes de salud

La noticia generó preocupación debido a los antecedentes médicos del productor. Años atrás, Alejandro Stoessel atravesó un delicado cuadro de salud que requirió una prolongada internación.

En marzo de 2022 había sido ingresado de urgencia al Sanatorio de la Trinidad de Palermo debido a un cuadro abdominal que posteriormente presentó complicaciones. Durante varias semanas permaneció internado y su condición llegó a ser crítica.

La situación tuvo un fuerte impacto sobre su familia y particularmente sobre Tini Stoessel, quien en aquel momento decidió postergar presentaciones para acompañar a su padre durante la internación.

Finalmente, el productor logró recuperarse y recibió el alta después de varias semanas de tratamiento.

Permanecerá bajo observación

Según trascendió desde su entorno, Stoessel ya venía tomando distintas precauciones vinculadas con su salud. Incluso, esas recomendaciones médicas habrían influido anteriormente en algunas decisiones relacionadas con viajes de larga distancia.

Por el momento, no se difundió un parte médico oficial que detalle las causas del fuerte dolor en el pecho que motivó esta nueva internación.