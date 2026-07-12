Rodrigo De Paul se emocionó al hablar de Tini Stoessel tras el triunfo de Argentina: "No puedo hablar mucho de ella"

La Selección Argentina logró una sufrida clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Suiza en Kansas, y una vez finalizado el encuentro, Rodrigo De Paul dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada al hablar sobre Tini Stoessel, quien volvió a acompañarlo desde las tribunas.

La cantante estuvo presente en el estadio, tal como lo hizo en todos los partidos del seleccionado argentino durante la Copa del Mundo.

Compartió la jornada junto a su familia y también con los hijos que el futbolista tuvo con Cami Homs, quienes viajaron para alentar a su padre.

La emoción de De Paul

Después del encuentro, De Paul celebró la clasificación junto a su hija en el campo de juego y luego dialogó con la prensa. En una entrevista con Cadena 3 de Córdoba destacó el respaldo permanente de la artista.

"Siempre está en todos los partidos. Sufre más que yo", expresó el mediocampista al referirse a Tini.

Sin embargo, al profundizar sobre el vínculo que los une, la emoción lo desbordó. "No puedo hablar mucho de ella porque la verdad que me emociono un montón", confesó.

Instantes después intentó continuar con sus palabras, aunque la voz se le quebró: "Es una gran mujer, mi gran compañera...", alcanzó a decir antes de interrumpirse visiblemente conmovido.

Un apoyo mutuo

La presencia de Tini en Estados Unidos volvió a reflejar el fuerte acompañamiento que mantiene con el futbolista durante el Mundial. En los últimos días, la cantante compartió en sus redes sociales distintas imágenes de su estadía en ese país, donde aprovecharon los momentos libres para reunirse y celebrar las victorias del seleccionado.

El respaldo también ha sido recíproco. En los últimos meses, De Paul acompañó a la artista durante la gira de Futttura y en la promoción de su anterior trabajo discográfico, consolidando una relación que volvió a mostrarse muy unida en plena competencia mundialista.

En un contexto en el que el mediocampista recibió algunas críticas por su rendimiento en el torneo, las palabras dedicadas a Tini y la emoción que mostró frente a las cámaras se convirtieron en uno de los momentos más comentados tras la clasificación argentina a las semifinales.